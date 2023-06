Recentemente OpenAI ha rilasciato degli aggiornamenti per espandere l’app ChatGPT sulle piattaforme Apple. L’azienda che si occupa di intelligenza artificiale ha lanciato l’app ChatGPT a metà maggio per gli utenti iOS negli USA e poco dopo in altri paesi, inclusa l’Italia. Recentemente OpenAI ha annunciato alcuni nuovi aggiornamenti per la sua app iOS. Ecco di cosa si tratta.

Su iPhone ora è possibile creare un prompt per ChatGPT in Scorciatoie e salvarlo come collegamento tra lo strumento di OpenAI e diverse app. Ad esempio è possibile chiedere a ChatGPT di rispondere a un problema o cercare notizie relative a un argomento e quindi inviare un messaggio di risposta a un amico oppure salvarlo come nota. Ora è anche possibile chiedere all’assistente digitale Siri di visualizzare ChatGPT o creare queste scorciatoie.

ChatGPT utilizza già il riconoscimento vocale Whisper di OpenAI per l’input vocale su iOS, ma Siri ne amplia ulteriormente l’accessibilità su iPhone. Una nuova funzionalità consente inoltre di trascinare i messaggi dall’interfaccia di ChatGPT in altre app.

In futuro l’app ChatGPT sarà maggiormente supportata anche su iPad, poiché sfrutterà tutto il display dei tablet di Apple e non solo una parte.

OpenAI continua a far penetrare ChatGPT sui dispositivi Apple, mentre gli utenti Android aspettano ancora il rilascio di un’app ufficiale.

