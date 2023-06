La WWDC 2023 di Apple si è conclusa da poche ore e tra le tante novità presentate troviamo un utile strumento per gli sviluppatori che consente di eseguire con più facilità giochi programmati per Windows anche su Mac dotati del nuovo macOS 14 Sonoma.

Il Game Porting Toolkit è stato annunciato insieme ai tanti nuovi prodotti hardware e software, tra cui il nuovo Vision Pro, un headset per la realtà mista di cui troviamo già le prime impressioni in rete. Tra le novità software troviamo invece iOS 17, iPad OS 17, tvOS 17, watchOS 10 e macOS 14 Sonoma.

Ed è proprio assieme a quest’ultimo che è stato annunciato anche Apple Game Porting Toolkit, uno strumento per gli sviluppatori che si aggiunge a tutte le nuove funzionalità che verranno introdotte con macOS 14 Sonoma. Questo toolkit consente di eseguire giochi sviluppati per Windows anche su Mac dotati di Apple Silicon, andando a semplificare di molto il processo di porting.

Secondo Apple, il Game Porting Toolkit consente di eseguire “giochi Windows esistenti non modificati” tramite un ambiente di emulazione per i giochi che non sono stati sviluppati specificamente per Mac. Inoltre semplifica il processo di traduzione degli shader e del codice grafico del gioco, andando a sostituire le API Windows con le corrispondenti API macOS. In questo modo gli sviluppatori potranno testare le performance dei loro giochi su Mac prima di eseguire il porting per macOS.

Alcuni utenti hanno già avviato giochi Windows su macOS 14 Sonoma

Attualmente, il Game Porting Toolkit è disponibile solo per i possessori di un account sviluppatore Apple, ma l’azienda non ha imposto restrizioni sulla sua installazione e utilizzo. Ciò significa che chiunque con un account sviluppatore può scaricarlo sul proprio Mac per eseguire una vasta gamma di giochi Windows.

La novità ha suscitato grande interesse tra gli utenti, che su Reddit hanno cominciato a postare screenshot e brevi clip di giochi Windows sui propri Mac. Possiamo vedere Diablo IV e Hogwarts Legacy in azione su Macbook Pro M2 Max, mentre qualcuno è riuscito a far girare CyberPunk 2077 su un Macbook Pro M1.

La stessa Apple ha mostrato durante la WWDC 2023 una demo del gioco in DirectX 12 The Medium in azione su Mac grazie al Game Porting Toolkit, mostrando risultati stabili per la maggior parte della sessione. Tuttavia, la piena compatibilità con tutti i giochi Windows non è al momento garantita e l’azienda avverte che ci potrebbero essere limitazioni di performance e problemi occasionali.

Il Game Porting Toolkit è in fase di sviluppo e resta da vedere se Apple lo renderà accessibile in futuro anche a chi non possiede un account sviluppatore, ma rappresenta comunque un importante passo in avanti per semplificare il porting dei giochi anche sulla piattaforma della mela.

