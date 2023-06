Il team di Garmin ha annunciato che gli smartwatch Garmin Forerunner 965 e Forerunner 955 riceveranno quasi tutte le nuove funzionalità di Garmin Fenix 7 Pro, device lanciato nei giorni scorsi.

Il produttore conferma di essere particolarmente attento alle esigenze di chi decide di acquistare uno dei suoi smartwatch, garantendo un costante supporto software con aggiornamenti che possano includere nuove funzionalità e migliorare l’esperienza complessiva (all’inizio dello scorso mese ha rilasciato un update beta con varie novità).

Le novità per i Garmin Forerunner 965 e 955

Una delle novità introdotte più importanti è quella relativa al miglioramento delle mappe con apposite sovrapposizioni per fornire agli utenti più informazioni durante la visualizzazione (come le condizioni meteo) e un sistema di ombreggiature per mettere in evidenza i rilievi.

Un’altra funzionalità che sarà apprezzata da tanti utenti è rappresentata dalla possibilità di sfruttare una modalità con schermo diviso, in modo da visualizzare contemporaneamente la mappa e le informazioni relative all’allenamento in corso.

Ed ancora, in arrivo per i possessori di Garmin Forerunner 965 e 955 c’è anche la funzionalità Endurance Score & Activity Impact, soluzione dedicata in particolare ai corridori, ai ciclisti e ai nuotatori e che fornisce agli utenti informazioni sulla loro capacità di sostenere l’attività fisica praticata per un periodo di tempo prolungato e sull’effetto di specifici allenamenti sulla loro capacità di resistenza.

Chi ama correre in collina, infine, potrebbe trovare utile Enhanced Hill Score, in quanto è stata studiata per fornire loro informazioni sugli allenamenti in salita.

Queste nuove funzionalità dovrebbero essere rilasciate in versione beta nel corso del mese di luglio mentre la versione stabile potrebbe essere già disponibile ad agosto.

Ulteriori novità per i possessori di Garmin Forerunner 965 e 955 dovrebbero poi arrivare nel corso dell’autunno, probabilmente tra ottobre e novembre. Staremo a vedere.

