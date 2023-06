A un passo dal lancio dell’atteso visore di Apple atteso per la WWDC 2023, nella giornata di oggi Mark Zuckerberg ha annunciato, con un post sul suo profilo Instagram, il nuovo visore di Meta: Quest 3 VR. Il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto in autunno e, grazie al suo arrivo, il modello dell’attuale generazione subirà un calo di prezzo; scopriamo insieme Quest 3 VR.

Meta Quest 3 VR arriverà in autunno, sarà più leggero e più potente

Meta Quest 3 VR sarà disponibile per l’acquisto entro la fine dell’anno, ad un costo di 499 dollari per la versione con 128 GB di memoria interna (569 euro per il nostro mercato), ma l’azienda ha già anticipato che verrà resa disponibile anche una versione con un quantitativo di archiviazione interna superiore, anche se al momento non ci sono dettagli in merito.

Rispetto al suo predecessore Quest 2 VR, il nuovo visore sarà il 40% più leggero, così da rendere le sessioni di utilizzo più piacevoli e potrà contare sulla potenza maggiore grazie al chipset Snapdragon di nuova generazione che offre più del doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla GPU Snapdragon della generazione precedente.

Nel video qui sopra potete vedere come il design del dispositivo sia stato leggermente modificato, così come sono stati modificati i controller Touch Plus, che perdono gli anelli presenti sul precedente modello necessari per il tracciamento della posizione.

Quest 3 VR è compatibile con il catalogo Quest 2 composto da oltre 500 giochi, app ed esperienze VR, con nuovi titoli in arrivo nel prossimo futuro. Come anticipato inoltre, il modello precedente subirà un ribassamento del prezzo di vendita a partire dal 4 giugno, nello specifico 299,99 dollari per la versione da 128 GB, mentre la versione da 256 GB sarà venduta a 349,99 dollari (rispettivamente 100 dollari in meno e 80 dollari in meno rispetto all’attuale prezzo di vendita).

Al momento non sono stati rilasciati dettagli più specifici riguardo i sensori e l’intera dotazione hardware del dispositivo, l’azienda ha però già annunciato che prevede di condividere maggiori dettagli in occasione della conferenza Connect, fissata per il 27 settembre; qualora però foste talmente interessati da non riuscire ad aspettare, potete provare ad iscrivervi all’apposita pagina del prodotto, raggiungibile seguendo questo link, per poter ricevere in anteprima qualsiasi informazione venga condivisa.

Potrebbe interessarti anche: HTC è pronta a sfidare Meta Quest con un nuovo visore