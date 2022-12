HTC è una delle aziende che negli ultimi anni hanno deciso di puntare maggiormente sul settore dei dispositivi con Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, finendo per mettere da parte gli smartphone e ha in programma per il prossimo mese il lancio di un nuovo prodotto destinato alla fascia consumer.

Si tratta di un visore AR/VR che sarà presentato ufficialmente il 5 gennaio 2023, in occasione del CES di Las Vegas, il primo atteso appuntamento del prossimo anno per gli appassionati di tecnologia.

Cosa possiamo aspettarci dal nuovo visore di HTC

Grazie a un’intervista rilasciata allo staff di The Verge da Shen Ye, capo della divisione prodotti di HTC, possiamo farci un’idea di ciò che l’azienda asiatica dovrebbe lanciare tra qualche settimana: stando a quanto si apprende, si tratta di un auricolare all-in-one piccolo e leggero che offrirà il supporto a realtà virtuale e aumentata con tutte le relative funzionalità.

L’obiettivo che si è prefissata HTC con questo nuovo device è quello di prendere tutti i progressi compiuti negli ultimi anni sia per quanto riguarda il design che per gli aspetti tecnologici e fonderli in un prodotto che possa rivelarsi attraente per i consumatori.

Il nuovo visore di HTC, che non ha ancora un nome ufficiale, ha un design che ricorda un paio di occhiali con delle fotocamere frontali e laterali e, a dire di Shen Ye, potrà essere sfruttato dagli utenti in vari momenti della giornata, dall’intrattenimento al lavoro, senza dimenticarsi delle attività sportive.

Il nuovo visore di HTC dovrebbe garantire due ore di autonomia e, grazie al sistema di fotocamere rivolte verso l’esterno, che trasmettono un feed video a colori agli utenti, sarà capace di offrire esperienze di realtà mista, sebbene per gli effettivi utilizzi di questo sistema sarà necessario attendere che il produttore e gli sviluppatori ottimizzino delle soluzioni ancora in fase di sperimentazione.

Il nuovo visore di HTC rappresenterà un rivale diretto di Meta Quest Pro, rispetto al quale potrà contare su un design più leggero, un sensore di profondità per ottenere un tracciamento e una mappatura più precisi e un’esperienza visiva migliore.

Resta da capire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo visore di HTC ma, considerate le premesse, probabilmente tale dispositivo sarà tutt’altro che economico.