Fra le periferiche della serie MX Master di Logitech arrivano oggi due novità: la tastiera MX Keys S e il mouse MX Anywhere 3S. Più che di rivoluzioni parliamo in questo caso di affinamenti, considerando che i miglioramenti riguardano alcuni aspetti abbastanza marginali, che possono fare la differenza soltanto in determinati scenari. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli, le novità e i prezzi di questi due nuovi prodotti.

Novità, caratteristiche e funzioni di Logitech MX Keys S e MX Anywhere 3S

La novità più importante di Logitech MX Keys S sta nel sistema di retroilluminazione, che ora può essere impostato con differenti intensità ed è un po’ più smart. Più significative le novità di Logitech MX Anywhere 3S, perché integra soprattutto un nuovo sensore da 8000 DPI che, secondo il produttore, funziona meglio e su qualsiasi superficie.

Logitech MX Keys S

Questa nuova tastiera wireless di Logitech è di dimensioni standard, con layout italiano, tastierino numerico integrato e compatibilità sia con Windows che con macOS, oltra a ChromeOS, Linux e iPadOS. Si può connettere a un massimo di 3 dispositivi in contemporanea e passare facilmente dall’uno all’altro premendo un pulsante, via Bluetooth con l’ausilio eventualmente del ricevitore USB Logi Bolt, incluso in confezione.

Da segnalare la funzione di illuminazione intelligente di questa Logitech MX Keys S, che oltre a potersi attivare automaticamente quando le mani si avvicinano ai tasti, si regola automaticamente in base alla luce ambientale. Da Logi Options+ è possibile inoltre gestire in maniera più accurata il tutto, app companion che permette fra l’altro di automatizzare le attività ripetitive utilizzando tasti singoli.

MX Keys S di Logitech promette un’autonomia che va da 10 giorni con retroilluminazione a 5 mesi senza, valori che variano a seconda dell’uso che se ne fa. C’è in ogni caso la possibilità di utilizzarla durante la ricarica, tramite USB C.

Logitech MX Anywhere 3S

Passiamo al nuovo mouse, anch’esso un prodotto di fascia elevata e pensato per utenti esigenti e professionisti che in questo caso si ritrovano spesso a lavorare in viaggio. D’altronde lo suggerisce il nome, ma Logitech MX Anywhere 3S non sacrifica poi molto la versatilità del cugino più gettonato, MX Master, introducendo un nuovo sensore da 8000 DPI che, a detta del produttore, funziona ovunque, anche sul vetro.

Lo scroller MagSpeed è l’87% più preciso di MX Anywhere 2S considerando la presenza di due modalità: a scatti e iperveloce. E come la tastiera suddetta si può collegare con un massimo di 3 dispositivi in simultanea tramite Bluetooth (incluso anche qui il ricevitore USB Logi Bolt), dispositivi che possono essere sia Windows che macOS, sia ChromeOS che Linux.

Per il resto, c’è da menzionare la maggiore silenziosità dei clic rispetto alla generazione precedente, le ampie possibilità di personalizzazione rese dall’app companion Logit Options+, la presenza di 6 pulsanti oltre allo scorrimento orizzontale e la durata della batteria: fino a 70 giorni, e 3 ore con un minuto di ricarica tramite cavo USB C incluso.

Prezzi e disponibilità di Logitech MX Keys S e MX Anywhere 3S

Entrambi i prodotti sono già disponibili in Italia e acquistabili sul sito web del produttore. La tastiera Logitech MX Keys S arriva nei colori pale grey e grafite al prezzo di 129 euro; il mouse Logitech MX Anywhere 3S è disponibile invece anche in rosa, oltre ai due colori citati, e costa di listino 103,99 euro.

Logitech ha lanciato sul mercato italiano anche MX Keys S Combo, che al prezzo di 229 euro integra MX Keys S, MX Master 3S e il supporto per i polsi MX, tutto nella colorazione grafite. A seguire vi lasciamo i link diretti per acquistare questi prodotti su Amazon:

