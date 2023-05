Negli ultimi mesi i produttori di robot aspirapolvere si sono concentrati soprattutto sulla fascia alta del mercato, lasciando meno presidiata la fascia bassa, quella sotto ai 200 euro. Se andate in qualsiasi store online, ma anche in un negozio fisico, è comunque facile trovare prodotti economici, che però non rappresentano quasi mai un ottimo affare.

Nella maggior parte dei casi infatti si tratta di modelli davvero vecchi, privi di sistemi di navigazione intelligente e pronti a deludere un acquirente meno attento. Non rimarrete invece delusi da Xiaomi MIJIA 3C, uno dei tantissimi robot aspirapolvere del colosso cinese, attualmente in promozione su TomTop a un prezzo molto allettante.

Xiaomi MIJIA Robot Vacuum Mop 3C

Sotto ai 200 euro è normale trovare robot aspirapolvere privi di sistemi di navigazione evoluta. Escludendo i modelli che si muovono in maniera casuale, buona parte si limita a trovare una parete per poi iniziare a muoversi in maniera più o meno intelligente, senza però creare mappe e con funzionalità limitate.

Xiaomi MIJIA 3C invece non si risparmia e utilizza un sistema laser LDS di nuova generazione, in grado di supportare mappe multipiano e personalizzazioni evolute per quanto riguarda la pulizia. È quindi possibile inserire delle zone di esclusione, creare delle barriere virtuali, scegliere un ordine di pulizia e molto altro, il tutto tramite l’app Xiaomi Home, disponibile per dispositivi Android e iOS.

La potenza di aspirazione di questo Xiaomi è davvero elevata, ben 4.000 Pa, con quattro livelli per ottimizzare il consumo della batteria. In questo caso troviamo una unità da 2.600 mAh che garantisce almeno un paio d’ore di autonomia, sufficienti a pulire ambienti fino a 150 metri quadri. Tramite la companion app è possibile gestire le mappe, con le stanze create in autonomia, modificare eventuali divisioni errate e assegnare nomi a ciascuna stanza, per semplificare la gestione.

Non va ovviamente dimenticata la presenza di un serbatoio con l’acqua, a cui agganciare anche il panno in microfibra per il lavaggio del pavimento, con l’emissione di acqua controllata elettronicamente. In questo modo migliora decisamente la qualità della pulizia visto che vengono raccolte anche le particelle più piccole.

Questo Xiaomi MIJIA 3C è quindi decisamente completo, gli manca solamente una base per lo svuotamento automatico, ma a questo prezzo è una funzione impossibile da ottenere e che comunque non sminuisce assolutamente la qualità del prodotto. A meno di 200 euro non potete trovare di meglio.

Potete approfittare dell’offerta limitata attiva su TomTop, dove Xiaomi MIJIA 3C è in vendita a soli 185,99 euro, prezzo che include le spese di spedizione dal magazzino in Germania, e l’IVA. Niente dazi doganali, adeguamenti IVA o costi aggiuntivi quindi, e la certezza di ricevere il prodotto in pochissimi giorni.

Informazione Pubblicitaria