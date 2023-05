In un mondo sempre più digitalizzato, l’innovazione non è mai abbastanza. E questo lo sa bene Samsung, leader mondiale nel campo della tecnologia, che continua a stupire con le sue novità all’avanguardia. Siamo abituati alle grandi presentazioni di smartphone, tablet e orologi smart, ma c’è un altro settore nel quale l’azienda sudcoreana sta facendo passi da gigante: quello dei monitor.

Dopo aver svelato la sua linea 2023 di Smart Monitor in Corea del Sud, l’azienda ne ha recentemente annunciato il lancio a livello globale, che culminerà con la disponibilità prevista nel corso delle prossime settimane.

Specifiche e immagini dei nuovi Smart Monitor M50C, M70C, M80C

La nuova famiglia di Smart Monitor targata Samsung è costituita da tre modelli: M50C, M70C e M80C. Si tratta di dispositivi progettati per esaudire le esigenze di una vasta gamma di utenti, garantendo performance di alto livello a prescindere dal modello scelto.

Il modello M50C, il più accessibile della serie, si presenta con dimensioni di 27 e 32 pollici, offrendo risoluzione Full HD, luminosità di picco di 250 nit, HDR10, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un tempo di risposta di 4 ms. Tra le altre caratteristiche si annoverano due porte HDMI 1.4, due porte USB Type-A 3.1 Gen 1, altoparlanti stereo da 5W+5W, e un controller remoto ricaricabile tramite USB Type-C. Il monitor, disponibile sia in bianco che in nero, può interfacciarsi con dispositivi smart home compatibili con SmartThings attraverso un dongle USB opzionale.

Per chi desidera un’esperienza visiva ancora più immersiva, Samsung propone M70C, uno Smart Monitor 4K da 32 pollici con luminosità di picco di 300 nits, HDR10, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un tempo di risposta di 4 ms. Questo modello, oltre a godere delle stesse caratteristiche tecniche dell’M50C, vanta il supporto Multi View e una connessione USB Type-C con ricarica Power Delivery 65W.

La punta di diamante della serie è rappresentata dall’M80C, che unisce tutte le specifiche tecniche dell’M70C a una luminosità di picco di 400 nit e supporto HDR10+. Inoltre, offre il supporto integrato per SmartThings, ZigBee e Thread (Matter), permettendo un’interazione intelligente con altri dispositivi domestici. Il nuovo Smart Monitor M80C si distingue anche per la sua eleganza, essendo disponibile in quattro diverse tonalità cromatiche (che trovate nell’ultima immagine della galleria presente qui sotto): Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink e Warm White.

I nuovi Smart Monitor di Samsung promettono prestazioni elevate e funzionalità all’avanguardia

I tre Smart Monitor di Samsung sono alimentati dal sistema operativo Tizen OS e supportano tutti i principali servizi di streaming audio e video come – tra i tanti – Spotify e YouTube. Oltre alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, questi dispositivi sono compatibili con AirPlay 2, Miracast, Samsung DeX, e offrono il supporto Multi View per la visualizzazione di due flussi video contemporanei. Integrano inoltre Samsung Gaming Hub (la piattaforma proprietaria dell’azienda dedicata ai videogiocatori), Microsoft 365, Workspace e la possibilità di effettuare videochiamate tramite Google Meet.

Un ulteriore plus è dato dalla presenza di microfoni integrati per la ricezione di comandi vocali per Bixby e Amazon Alexa, che testimoniano l’impegno di Samsung nel rendere i suoi monitor sempre più interattivi e smart.

Samsung non ha ancora reso noti i prezzi di questi nuovi Smart Monitor, ma siamo certi che ulteriori dettagli saranno forniti in prossimità del lancio globale che, come abbiamo avuto modo di anticipare in apertura, è previsto nel corso delle prossime settimane.

