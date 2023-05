Nell’evento di oggi dedicato alla serie di smartphone OPPO Reno10 la società ha presentato anche le sue nuove cuffie true wireless OPPO Enco R2. A seguire le specifiche, la disponibilità e i prezzi del nuovo dispositivo indossabile.

Le cuffie TWS OPPO Enco R2 presentano un design simile a quello delle AirPods di Apple con un’astuccio che sfoggia un’elegante finitura bicolore con un accento color oro sulla parte anteriore.

Rispetto al modello precedente queste cuffie sono dotate di driver dinamici da 13,4 mm e di un diaframma aggiornato, inoltre supportano la connettività Bluetooth v5.3 e adottano un modulo di elaborazione audio Hi-Fi indipendente che migliora la qualità del suono e offre un’esperienza audio coinvolgente con effetti sonori spaziali realistici.

Le cuffie true wireless OPPO Enco R2 utilizzano un algoritmo di riduzione del rumore DNN (Deep Neural Network) per offrire una maggiore qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi.

In termini di autonomia le cuffie offrono fino a 6 ore di utilizzo con una singola carica e fino a 25 ore utilizzando la custodia di ricarica, inoltre sono resistenti all’acqua con grado IP54.

Per il resto queste cuffie offrono comandi touch personalizzabili, un’animazione di avvio personalizzabile e una porta USB-C.

Le cuffie OPPO Enco R2 sono attualmente in preordine in Cina al prezzo di 349 yuan (circa 45,95 euro) e saranno in vendita a partire dal primo di giugno.

