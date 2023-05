Dopo aver inizialmente reso disponibile il proprio chatbot AI previa lista d’attesa, Microsoft sta rendendo disponibile per tutti la versione di Bing basata su GPT-4. L’azienda ha contestualmente aggiornato il chatbot implementando diverse novità, scopriamole insieme.

Ecco tutte le nuove funzioni implementate da Microsoft in Bing

Come anticipato in apertura l’azienda di Redmond ha deciso di rimuovere la lista d’attesa per l’utilizzo del chatbot AI Bing, contestualmente Microsoft annuncia una serie di funzionalità come risposte di immagini e video, prenotazioni di ristoranti, cronologia chat e un’integrazione più intelligente di Microsoft Edge; andiamo con ordine.

Una delle aggiunte di maggior rilievo è la nuova funzione Azioni in Bing Chat e Edge, è ora possibile utilizzare Bing per completare le attività senza dover necessariamente uscire dalla chat per recarsi su diversi siti: cercando ad esempio un ristorante, il chatbot può prenotare un tavolo per noi direttamente dalla chat.

La nuova funzione è utilizzabile anche tramite il browser Edge, se per esempio chiedessimo a Bing di riprodurre un film, verrà selezionato automaticamente il servizio corretto e aperto il relativo sito web. Non è chiaro al momento con quali partner stia collaborando Microsoft per questa funzione, ma sappiamo che tra essi figurano OpenTable ed Apple TV.

La seconda novità è la ricerca di immagini e video direttamente nella chat di Bing, sarà a breve possibile richiedere foto o video di oggetti, animali, luoghi e molto altro, come sottolineato dal responsabile del marketing dei consumatori dell’azienda: “Stiamo introducendo risposte più ricche e visive, inclusi diagrammi e grafici e una formattazione aggiornata delle risposte, aiutandoti a trovare più facilmente le informazioni che cerchi”. Inoltre la società sta espandendo Bing Image Creator in più di 100 lingue.

Un’altra novità è rappresentata dalla cronologia delle chat, che permetterà di reperire tutte le conversazioni effettuate con il chatbot su qualsiasi dispositivo utilizzato, fornendo anche la possibilità di usare Bing Chat come strumento di ricerca; verranno in seguito aggiunte funzionalità di esportazione e condivisione, in modo da permettere per esempio di condividere i contenuti di una conversazione su Twitter o portarli in un documento di Word.

È inoltre possibile, aprendo un link da una risposta di Bing Chat in Edge, veder apparire automaticamente la chat in una barra laterale nel browser, dando modo all’utente di continuare la conversazione con il chatbot durante la navigazione internet.

In ultimo, Microsoft sta per rendere disponibile il supporto per i plug-in, grazie a partnership con aziende esterne; al momento non è chiaro quando questa e le altre novità saranno effettivamente rese disponibili, ma l’azienda afferma che sta lavorando con OpenTable per la sua funzione di prenotazione di Bing Actions, Wolfram Alpha per le visualizzazioni e OpenAI per consentire agli sviluppatori di collegarsi a Bing Chat.

