Fra la 500 Abarth elettrica dello scorso autunno e l’annuncio della nuova 600e attesa entro fine anno, FIAT festeggia oggi i 100 anni del Lingotto, il comprensorio di edifici torinese che fu uno dei principali stabilimenti di produzione della casa automobilistica italiana. Non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma l’azienda ne approfitta anche per parlare del futuro, anticipando alcuni aspetti distintivi, prettamente estetici, che caratterizzeranno le prossime auto del marchio.

Un tempo un manifesto delle capacità industriali di FIAT, ora il Lingotto e l’iconica pista di prova ad anello delle auto dell’azienda sono dei modelli per l’innovazione, per un futuro sostenibile, ha dichiarato l’amministratore delegato di Stellantis Olivier Francois, che precisa come “la forma ovale de “La Pista 500” ispira diversi nuovi segni distintivi per gli interni, mentre la facciata, con la leggerezza delle sue finestre, diventerà anche una firma distintiva dei futuri modelli”.

Ne rappresenta un esempio l’immagine in copertina e quella qui sopra, in cui si intravede uno schizzo di come saranno gli interni delle prossime auto di FIAT, con il tema a ovale dominante per il volante, per le maniglie delle portiere, per le forme del cruscotto e non solo, con la solita buona dose di minimalismo che è ormai una traccia dominante nello stile delle auto a venire.

Alcuni dettagli in più, come gli oggetti che ritroveremo a bordo delle vetture e le poltrone, emergono dal video in cui viene spiegato come la filosofia sia “less is more” e il tema “Lingotto Inspired” rappresenti anche un simbolo del mercato di riferimento del marchio e degli obiettivi: in primis “rendere accessibile a tutti un futuro sostenibile”.

Probabilmente un primo esempio concreto di questa nuova concezione estetica di FIAT la troveremo presto sulla nuova Panda, o sulla 600 elettrica cui accennavamo, entrambe vetture che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, quest’ultima probabilmente già in estate.

