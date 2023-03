Il 2023 sarà un anno importante per Fiat. Il marchio italiano, dopo alcuni anni “tranquilli”, almeno per il mercato europeo, si prepara a rinnovare in misura significativa la sua gamma con il lancio di diversi nuovi progetti. Uno di questi sarà la nuova (ma non ancora ufficiale) Fiat 600 che arriverà anche in versione a zero emissioni, con il nome di Fiat 600 Elettrica.

Questo modello è atteso al debutto entro fine anno per poi arrivare nelle concessionarie già nella prima parte del 2024, andando ad affiancare la Fiat 500 Elettrica, già simbolo della mobilità a zero emissioni in Europa. Il progetto è stato avvistato in queste ore in una serie di foto spia che anticipano il debutto della vettura, confermando una fase di sviluppo già avanzata. Ecco i dettagli:

Fiat 600 Elettrica: il B-SUV a zero emissioni inizia i test in strada, ecco le foto spia

Le foto spia che trovate nella galleria qui di sotto, pubblicate da Carscoops, ci mostrano uno dei primi muletti della futura Fiat 600 Elettrica. La seconda elettrica di casa Fiat è attualmente in fase di test in strada in vista del debutto atteso sul finire dell’anno in corso. Come da tradizione, i test si stanno svolgendo in Nord Europa, su tracciati innevati e in un clima rigido per verificare al meglio la tenuta del comparto tecnico della vettura.

Il prototipo raffigurato nelle foto spia è ancora pesantemente camuffato ma le somiglianze con la gamma 500 sono evidenti, soprattutto al posteriore e nel profilo laterale. La nuova Fiat 600 Elettrica sarà, di fatto, una versione più grande della Fiat 500 Elettrica, la city car presentata da Fiat nel 2020.

Questo modello si affiancherà anche alla Fiat 500X, prossima alla fine della carriera nella sua variante attuale. Da notare che le nuove foto spia ci mostrano anche una piccola anteprima dell’abitacolo interno del B-SUV, con un display a sviluppo orizzontale che troverà spazio all’interno della plancia.

La Fiat 600 nascerà da un progetto comune con la Jeep Avenger?

Il progetto della Fiat 600 (il nome non è ufficiale ma è molto probabile considerando i rumor degli ultimi mesi) sarà realizzato in due varianti. In arrivo c’è sia la Fiat 600 Elettrica che la versione benzina. Fiat, quindi, seguirà l’esempio di Jeep che ha portato sul mercato la Jeep Avenger, nuovo modello entry level della gamma del marchio americano, in due versioni, una a zero emissioni e una con motore benzina.

Il collegamento tra la Fiat 600 Elettrica e la Jeep Avenger non è casuale. Il nuovo modello di Fiat, infatti, sarà realizzato sulla stessa piattaforma della Avenger e nello stesso stabilimento (il sito produttivo di Tychy, in Polonia, dove oggi viene realizzata la Fiat 500 benzina). Alla base dei due B-SUV c’è la piattaforma CMP (declinata come eCMP per i modelli a zero emissioni).

Questa piattaforma è stata ereditata dal gruppo Stellantis da PSA ed è la base di partenza di diversi modelli di segmento B di casa Peugeot, Citroen e Opel. Sulla stessa piattaforma e, probabilmente, nello stesso stabilimento di Tychy, Stellantis realizzerà anche un terzo modello, il futuro B-SUV a marchio Alfa Romeo che dovrebbe debuttare nel corso del 2024, anche in questo caso sia in versione benzina che in versione elettrica.

Torniamo, però, alla Fiat 600 Elettrica. Il modello andrà ad occupare il segmento B del mercato, proponendo una lunghezza di poco superiore ai 4 metri (la Jeep Avenger è lunga 4,084 metri e presenta un passo di 2,560 metri), andando a differenziarsi dalla Fiat 500 Elettrica, lunga 3,61 metri. Dal punto di vista tecnico, la vettura dovrebbe presentare un motore elettrico da 154 CV e 260 Nm ed una batteria da 54 kWh. L’autonomia complessiva sarà di circa 400 chilometri (nel ciclo WLTP).

La presentazione della nuova Fiat 600 Elettrica dovrebbe avvenire entro la fine del 2023. Il lancio commerciale, come detto, dovrebbe essere programmato per il primo trimestre del 2024. Maggiori dettagli in merito arriveranno, senza dubbio, già nelle prossime settimane.

