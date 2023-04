NVIDIA amplia la famiglia di schede video RTX 40 per desktop con il lancio della nuova RTX 4070, quarto componente della gamma che già comprende la top di gamma RTX 4090, la RTX 4080 e la RTX 4070 Ti (nota in precedenza come RTX 4080 da 12 GB ma rinominata dopo l’annullamento temporaneo del lancio commerciale sul finire dello scorso anno).

La nuova RTX 4070 è molto vicina, anche nel prezzo, alla variante Ti. Si tratta di una GPU di fascia medio-alta, pensata per il gaming ad alta risoluzione (in particolare a 1440p), anche con il supporto sempre più importante del DLSS 3. Vediamo specifiche tecniche e prezzo della nuova NVIDIA RTX 4070.

La nuova NVIDIA RTX 4070 punta a garantire un importante passo in avanti in termini di performance rispetto alla precedente generazione. Stando a quanto rivelato da NVIDIA, infatti, la nuova scheda con DLSS 3 è in media 1,7 volte più veloce della RTX 3070 Ti con DLSS 2. L’azienda, inoltre, dichiara performance medie superiori del 20% con un consumo energetico inferiore del 23%.

Come evidenziato dalla stessa NVIDIA, la nuova RTX 4070 punta ad offrire un’esperienza di gioco completa e soddisfacente per il gaming a 1440p. A risoluzioni inferiori (1080p) la scheda non dovrebbe avere alcun problema a massimizzare dettagli e frame rate mentre a risoluzioni superiori (4K), anche grazie al DLSS 3, sarà possibile affrontare tanti titoli, anche molto esigenti, con risultati più che soddisfacenti.

NVIDIA promette un’esperienza di gioco da oltre 100 FPS a 1440p grazie alla potenza di calcolo della scheda e al DLSS 3. Tra i titoli che la RTX 4070 riesce a portare fino a questo livello ci sono Plague Tale: Requiem, Dying Light 2, Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40,000: Darktide e altri titoli particolarmente esigenti lato grafico.

La nuova scheda di NVIDIA non è pensata solo per il gaming ma anche per tutte le attività che richiedono una marcia in più lato grafico. Grazie alla piattaforma NVIDIA Studio e alle tecnologie RTX, infatti, per i creatori di contenuti grafici c’è la possibilità di puntare sulla RTX 4070 per beneficiare di un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni.

La nuova NVIDIA RTX 4070 utilizza l’architettura Ada Lovelace, la stessa utilizzata dagli altri modelli della serie RTX 40. La scheda utilizza la GPU AD104, la stessa utilizzata dalla RTX 4070 Ti. Rispetto alla versione Ti, però, ci sono meno CUDA Core (5888 invece che 7680), meno RT Core (46 invece che 60) e meno Tensor Core (184 invece che 240). Si riduce anche la Cache L2 che passa da 48 MB a 36 MB.

Anche il clock è più basso con una frequenza base di 1920 MHz, contro i 2310 MHz della Ti, e una frequenza Boost di 2475 MHz, invece dei 2610 MHz della Ti. La nuova RTX 4070 può contare su 12 GB di memoria GDDR6X a 21 Gbps con un Bandwidth di 504,2 GB/s e Bus a 192 bit (in questo caso, si tratta delle stesse specifiche della 4070 Ti). Da segnalare anche un TGP di 200 W, sensibilmente più basso della 4070 Ti (285 W) ma anche della 3070 (220 W).

In attesa della nostra recensione, possiamo avere una prima idea delle prestazioni della NVIDIA RTX 4070 appena svelata ufficialmente. La quarta componente della famiglia RTX 40 per desktop registra ottime prestazioni generali, staccando nettamente la RTX 3070 e la RTX 3070 Ti.

Secondo i test effettuati da TechPowerUp, relativi alla versione FE, la nuova RTX 4070 è al livello della RTX 3080 e poco al di sotto rispetto a modelli di fascia più alta come la RTX 3080 Ti e la RX 6900 XT di AMD. Da notare, però, che c’è un divario netto rispetto alla RTX 4070 Ti, ampiamente giustificato dalla netta differenza di prezzo, di cui parleremo nel paragrafo successivo.

In ogni caso, anche considerando un possibile calo di prezzo futuro, la nuova RTX 4070 potrebbe rapidamente diventare una scheda video molto interessante, pensata per il gaming a 1440p ma in grado di adattarsi a vari contesti di utilizzo, spingendosi su risoluzioni maggiori anche grazie alla presenza del DLSS 3.

Avremo modo di approfondire nel dettaglio il reale livello di performance della NVIDIA RTX 4070 con una prossima recensione. Nel frattempo, qui di seguito, potete approfondire la questione con la nostra recensione di una delle migliori RTX 4070 Ti:

La nuova NVIDIA RTX 4070 è pronta al debutto sul mercato. In arrivo ci sono diverse varianti realizzate dai partner come ASUS, MSI e Gigabyte oltre alla Founder Edition. Le vendite, per quest’ultima versione, partono ufficialmente il 13 aprile 2023. Di fatto, quindi, la nuova RTX 4070 è già pronta al lancio commerciale, con l’obiettivo di conquistare la fascia media del mercato del gaming.

Il prezzo di listino ufficiale è di 669 euro con le varianti customizzate dai partner posizionate leggermente più in alto (il prezzo di lancio in dollari è 599 dollari). Si tratta di un aumento di 150 euro rispetto al listino della RTX 3070, arrivata sul mercato nell’ottobre del 2020. La nuova RTX 4070, inoltre, si piazza 250 euro al di sotto del listino della RTX 4070 Ti, risultando decisamente più conveniente in termini di rapporto tra prestazioni e prezzo.

Ulteriori dettagli in merito alle varianti custom della RTX 4070 arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Come anticipato, il prezzo di queste versioni sarà leggermente più alto (intorno ai 700 euro per il mercato italiano possiamo ipotizzare) con un possibile passo in avanti in termini di performance di qualche punto percentuale. Le nuove RTX 4070 sono in arrivo presso tutti i principali rivenditori italiani ed anche su Amazon.

Da notare, inoltre, che, in occasione del lancio della RTX 4070 e fino al prossimo 8 maggio 2023, acquistando una nuova RTX Serie 40 per desktop (oltre alla 4070 ci sono, ricordiamo, la 4070 Ti, la 4080 e la 4090) si riceverà in regalo Overwatch 2 Ultimate Battle Pass più 1.000 Overwatch 2 Coins aggiuntivi, per un valore di 40 euro. Il pacchetto include: