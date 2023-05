Interessanti novità sono in arrivo per gli abbonati al servizio Disney+. La piattaforma di streaming a breve renderà disponibili i primi quattro film di Indiana Jones e più avanti arriveranno anche la seconda stagione di Loki e la prima stagione di Echo.

Ieri Disney ha annunciato che le pellicole de I predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo saranno disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 31 maggio.

In precedenza era necessario andare su Paramount Plus per ammirare le avventure di Indy, ma tutto sta cambiando giusto in tempo per l’uscita della pellicola Indiana Jones e il quadrante del destino.

Disney ha inoltre annunciato le date delle premiere Marvel sia per la stagione 2 di Loki che per la prima di Echo, lo spin-off di Occhio di Falco con protagonista Alaqua Cox. La seconda stagione di Loki sarà presentata in anteprima il 6 ottobre, alla quale seguirà la prima stagione di Echo il 29 novembre. Con l’occasione ricordiamo che anche il film Avatar: La Via dell’Acqua è in arrivo su Disney+.

