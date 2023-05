Dopo il successo al botteghino, il film campione di incassi Avatar: La Via dell’Acqua è pronto a sbarcare anche su Disney+.

Il film di James Cameron ha debuttato nelle sale italiane lo scorso 14 dicembre ed è diventato il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale con poco meno di 2,32 miliardi di dollari.

L’opera cinematografica è pronta per l’assalto ai salotti, in quanto Avatar: La Via dell’Acqua approderà sulla piattaforma Disney+ dal 7 giugno e includerà contenuti extra con i registi, il cast e la troupe.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, James Cameron torna nel mondo di Pandora con paesaggi marini mozzafiato, nuove culture Na’vi e una serie di creature marine esotiche, stabilendo un nuovo standard di riferimento per gli effetti speciali.

Avatar: La Via dell’Acqua è stato prodotto da James Cameron in collaborazione con Jon Landau ed è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet e dagli esordienti Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion.

Con l’occasione ricordiamo che Disney+ integrerà a breve Hulu, ma aumenterà di prezzo degli abbonamenti al servizio.

Leggi anche: Cosa guardare su Disney+ a maggio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals