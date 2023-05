Nella giornata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, Apple ha lanciato ufficialmente — e senza troppo clamore mediatico — le sue nuove cuffie true wireless Beats Studio Buds +, che all’immancabile dotazione tecnica di alto livello uniscono una peculiarità estetica: sono disponibili in una versione trasparente.

Beats Studio Buds + ufficiali: cuffie trasparenti secondo Apple

I gadget tecnologici trasparenti hanno un fascino innegabile: il poter intravedere la componentistica interna stuzzica la fantasia dei più appassionati e non manca di attirare gli sguardi incuriositi di chiunque se li trovi dinanzi. Se per un po’ di tempo questo vezzo estetico sembrava passato di moda, negli ultimi anni è stato riportato in auge da Nothing, che ne ha fatto un tratto distintivo delle proprie prime cuffie, del proprio smartphone e anche delle nuovissime Nothing Ear (2) — di cui trovate a questo link la nostra recensione. Adesso anche Apple, che non è nuova a proporre giochi di trasparenze sui propri prodotti — come dimenticare il coloratissimo e iconico iMac degli anni ’90 — ha deciso di tornare a puntarci con le nuove cuffie senza fili a marchio Beats: le Beats Studio Buds +.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di cuffie true wireless di tipo in-ear al passo coi tempi, ma non esattamente rivoluzionarie. Al cuore del wearable c’è la piattaforma personalizzata Beats, che promette di migliorare l’esperienza di ascolto — sia di contenuti multimediali che in chiamata — grazie ad una ventilazione acustica reingegnerizzata: gli auricolari sono dotati di trasduttori a due strati che si flettono “per offrire bassi più puliti e una distorsione bassissima”.

Immancabile la cancellazione attiva del rumore con annessa modalità Trasparenza: basta la pressione di un tasto per passare dall’una all’altra. Il produttore promette una compatibilità migliorata anche coi dispositivi Android, ma è con quelli Apple che tira fuori il meglio di sé: le Beats Studio Buds + supportano l’abbinamento con un tocco — rispettivamente, tramite Google Fast Pair e sfruttando l’account iCloud —, l’assistente vocale a mani libere, la funzione “Dov’è” (e l’equivalente Trova il mio dispositivo di Google) e gli aggiornamenti OTA automatici; su Android, il corretto sfruttamento delle cuffie passa anche attraverso l’app ufficiale dedicata.

A detta di Apple, le nuove cuffie Beats dispongono di microfoni più grandi e migliori, grazie ai quali offrono un’ottima capacità di rilevamento della voce e si prestano molto bene ad un utilizzo per chiamate vocali.

Tra le altre caratteristiche audio, si segnala il supporto all’Audio Spaziale per per Dolby Atmos, mentre per gli utenti più sportivi si segnala la presenza della certificazione IPX4 contro acqua e sudore.

Quando si parla di cuffie true wireless, l’autonomia è un fattore che gli utenti tengono giustamente in considerazione nelle proprie valutazioni d’acquisto, ebbene le Beats Studio Buds + fanno promesse molto incoraggianti: fino a 9 ore di ascolto con una singola carica e fino ad un massimo di 36 ore grazie alla custodia di ricarica (che garantisce tre cariche aggiuntive). In aggiunta a questo, è bene segnalare la presenza della ricarica rapida Fast Fuel: sono sufficienti 5 minuti di carica tramite la porta USB-C della custodia per recuperare un’ora di ascolto.

Beats Studio Buds +: prezzo e disponibilità in Italia

Ufficializzate in data odierna, le cuffie true wireless Beats Studio Buds + vengono proposte in tre colorazioni: le due più classiche Nero e oro e Bianco avorio e la più particolare Trasparente. Le cuffie sono già presenti — anche se non ancora acquistabili nel momento in cui si scrive — sullo store online ufficiale del produttore e il loro prezzo di listino è di 199,95 euro. Ecco il link:

Beats Studio Buds + a 199,95 euro

Date un’occhiata alle immagini ufficiali e fateci sapere nei commenti se vi piacciono.

