Durante l’ultima riunione sugli utili relativi al secondo trimestre, il presidente di Disney Bob Iger ha parlato anche di una novità in arrivo per la piattaforma Disney+, ossia l’integrazione di Hulu.

La novità riguarderà gli Stati Uniti, tuttavia potrebbe avere delle conseguenze anche sugli altri mercati, poiché il colosso dell’intrattenimento potrebbe avere in programma di aumentare i prezzi degli abbonamenti al servizio.

Secondo quanto riferito a breve Disney+ integrerà al suo interno Hulu, il servizio streaming di proprietà Disney che ad oggi è ancora una piattaforma indipendente.

Tuttavia Iger ha affermato che entro la fine dell’anno la società prevede di fissare un prezzo più elevato per il livello di abbonamento senza pubblicità per riflettere meglio il valore dell’aggiornamento dell’offerta di contenuti.

La situazione finanziaria non è delle più rosee per il colosso dell’intrattenimento che ha perso 698 milioni di dollari e ha accusato un calo degli abbonati di 4 milioni rispetto al trimestre precedente, tuttavia la società ha approfittato della call per confermare che il piano con pubblicità introdotto alla fine dello scorso anno negli USA arriverà anche in Europa entro la fine del 2023, come la nuova applicazione con tutti i contenuti Disney e Hulu.

Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Potrebbe interessarti: Cosa guardare su Disney+ a maggio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals