La rivoluzione tecnologica nel campo della sicurezza informatica sta per compiere un altro passo avanti, grazie all’introduzione delle passkey da parte di 1Password, il famosissimo password manager leader del mercato. Questa nuova tecnologia, basata sulla biometria, promette di rendere l’accesso ai dispositivi e ai servizi online più sicuro e semplice, riducendo la dipendenza dalle password tradizionali.

Le passkey arrivano anche su 1Password

Il futuro senza password sembra essere sempre più vicino, grazie all’annuncio di 1Password riguardo all’introduzione delle passkey a partire dal 6 giugno di quest’anno. Questa tecnologia, sviluppata dalla FIDO Alliance, di cui fanno parte colossi come Apple, Google e Microsoft, permetterà agli utenti di accedere ai propri account utilizzando l’autenticazione biometrica del proprio dispositivo, come il riconoscimento facciale o le impronte digitali.

1Password, tuttavia, non ha ancora chiarito se sarà possibile sostituire la master password (elemento che lo contraddistingue da tutti gli altri password manager disponibili) con una passkey, come precedentemente annunciato per l’estate. Ciò che è certo è che le passkey offriranno una maggiore protezione contro gli attacchi informatici, eliminando la necessità di memorizzare e gestire password complesse e sistemi di verifica come il 2FA o gli SMS.

A differenza delle soluzioni proposte da Apple e Google (potete leggere un approfondimento sulla soluzione del colosso di Mountain View a questo indirizzo), che si basano rispettivamente su iCloud Keychain e Google Password Manager, 1Password offre un servizio multipiattaforma chiamato Universal Sign On, che permette di sincronizzare le passkey su diversi dispositivi e sistemi operativi. Questa caratteristica potrebbe risultare particolarmente utile per coloro che utilizzano dispositivi di marche diverse o con sistemi operativi differenti.

Le passkey sono state testate in anteprima da alcuni utenti selezionati, che ne hanno apprezzato i vantaggi in termini di sicurezza e praticità. Tuttavia, sarà necessario attendere ancora un po’ prima che questa tecnologia venga adottata su larga scala e sostituisca definitivamente le password tradizionali.

Nonostante il lancio delle passkey sia previsto per giugno, altre aziende come Dashlane hanno già introdotto questa tecnologia nei loro servizi. Per facilitare l’adozione di questa nuova tecnologia, il team di sviluppo di 1Password ha creato un elenco di siti web, applicazioni e servizi che già supportano questa tecnologia, tra cui gli account Google. Per coinvolgere la community di utenti e appassionati, gli utenti possono anche votare per le prossime integrazioni, suggerendo quali aziende potrebbero trarre vantaggio dall’implementazione di questo nuovo standard.

L’idea di un futuro senza password è sempre stata allettante, e sembra che la tecnologia delle passkey abbia portato questo futuro un po’ più vicino a noi, tuttavia prima che questa tecnologia possa diventare la norma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Molti servizi online e dispositivi, infatti, non supportano ancora questa tecnologia, e ci vorrà tempo per sviluppare e implementare soluzioni adeguate che siano sufficientemente sicure.

Nel frattempo, 1Password fa sapere che continuerà a supportare le password tradizionali, in modo da garantire la sicurezza e preservare la praticità d’uso dei propri utenti.

