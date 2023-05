Framework è un produttore statunitense di computer che è un po’ una mosca bianca in un settore in cui i dispositivi di elettronica di consumo sono sempre più usa e getta, cioè meno inclini a modifiche, riparazioni e sostituzioni. Viceversa sono questi i principi cardine di un’azienda che nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo della versione aggiornata di Framework Laptop 13, con dentro i processori Intel Core di tredicesima generazione o quelli della serie Ryzen 7040 di AMD freschi di lancio.

Dovrebbe arrivare in Italia a breve, come d’altronde confermato già in occasione del lancio di Framework Laptop 16 di poco più di un mese fa. Ma ora l’azienda ha condiviso i nuovi dettagli relativi al modello più piccolo in questione, fra cui quali processori sono supportati e a quali prezzi.

Caratteristiche e prezzi di Framework Laptop 13 in versione 2023

Framework Laptop 13 è un notebook modulare, quasi completamente configurabile a partire dalla tastiera al set di porte, passando per i processori, la finitura opaca o lucida dello schermo, le memorie e altro. Volendo è possibile acquistarlo in versione DIY, cioè da montare personalmente.

Di base è un notebook dotato di uno schermo da 13,5 pollici di diagonale con risoluzione 2256 x 1504 pixel, con un rapporto di forma di 3:2, 400 nit di luminosità massima e 100% sRGB. Il corpo è abbastanza sottile (15,85 mm) e leggero (1,3 kg); non estremo ma c’è da considerare che si tratta di un portatile modulare e pensato per essere facilmente riparabile e aggiornabile.

Come anticipato, l’azienda ha appena condiviso nuovi dettagli relativi ai chip che andranno ad alimentare Framework Laptop 13. Per quanto riguarda i processori di AMD, entrambi con processo produttivo a 4 nm di TSMC, ci sono i Ryzen 5 7640U con 6 core e frequenza di base di 3,5 GHz con boost a 4,9, e Ryzen 7 7840U, octa core con 16 thread con base a 3,3 GHz e picco a 5,1. A supporto c’è un sistema termico che promette di gestirli con carichi continui fino a 28 W. Per quanto riguarda invece la grafica, ci sono le AMD Radeon serie 700M: nello specifico il primo monta la Radeon 760M mentre l’altro la Radeon 780M.

Framework Laptop 13 si può configurare anche coi nuovi processori di Intel, i Core di tredicesima generazione di serie P, i chip da 28 W intermedi fra la serie H più potente e la U più efficiente. Sono tre le versioni disponibili: un i5-1340P con dodici core di cui 4 ad alta potenza come l’i7-1360P e un i7-1370P con 14 core, di cui 8 ad alta efficienza. Abbinate ci sono le schede grafiche integrate Intel UHD e Iris Xe.

Sarà acquistabile anche sul mercato italiano, probabilmente nei prossimi mesi considerando che l’azienda ha sì annunciato lo sbarco sul mercato italiano, ma non ha specificato ancora quando. Le nuove versioni di Framework Laptop 13 sono già disponibili in preordine per chi le acquista ad esempio dalla Germania, dove entrambe le versioni con processori Intel e AMD partono da 979 euro in DIY e da 1.199 euro in Pre-built con Windows preinstallato.

Per maggiori dettagli sulle opzioni disponibili, sui prezzi di ogni singola componente da aggiornare e sul resto potete fare affidamento sul sito web ufficiale di Framework; da parte nostra vi terremo aggiornati non appena avremo informazioni sul lancio italiano.

