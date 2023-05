Uno dei pregi per cui Apple viene sovente lodata è il costante supporto software offerto ai propri dispositivi grazie al quale l’azienda è in grado di rilasciare aggiornamenti anche a modelli che sembrano appartenere a vere e proprie ere tecnologiche passate. La suddetta politica si applica, peraltro, anche alla divisione AirPods e a tutte le sue iterazioni, comprese le cuffie targate Beats, le quali nella giornata odierna stanno ricevendo un aggiornamento software. Scopriamone insieme i dettagli.

Apple torna ad aggiornare AirPods e Beats

Ebbene, in puro stile Apple, l’azienda è solita tenere segreto il changelog degli aggiornamenti per questa categoria di dispositivi; detto ciò, è molto probabile che si tratti di un minor update con piccole migliorie e correzioni di bug. Un elemento che non è avvolto dal mistero è il numero di firmware associato ai vari modelli di AirPods e Beats che vi elenchiamo di seguito:

AirPods 2 e 3: Firmware 5E135

e 3: Firmware AirPods Pro 1 e 2: Firmware 5E135

e 2: Firmware AirPods Max: Firmware 5E135

PowerBeats Pro : Firmware 5B66

: Firmware Beats Fit Pro: Firmware 5B66

Specifichiamo, inoltre, che la cadenza degli aggiornamenti rilasciati dal colosso di Cupertino per dispositivi come le AirPods è alquanto imprevedibile e non esiste ancora un modo di installare manualmente i suddetti in quanto vengono rilasciati in modalità over-the-air senza notificare l’utente come succede con i classici aggiornamenti degli altri sistemi operativi della mela morsicata.

Come aggiornare le AirPods all’ultima versione

Una soluzione per forzare la ricezione e installazione dell’aggiornamento consiste nel riporre le cuffie bluetooth nella propria custodia di ricarica e collegarle a un caricatore, in seguito procedere con l’accoppiamento al proprio dispositivo Apple. Un’operazione generalmente semplice ma che, comunque, dimostra la carenza del sistema ideato dall’azienda in questo senso.

Qualora voleste controllare di aver ricevuto l’aggiornamento o voleste verificare di avere a bordo la versione più recente del firmware sarà sufficiente seguire il seguente percorso: Impostazioni > Bluetooth > selezionare le cuffie > “i” > Versione.

Un metodo alternativo richiede di indossare le cuffie selezionate e da lì recarsi in impostazioni > selezionare le cuffie nella parte superiore > Versione.

E voi avete ricevuto l’aggiornamento in questione sulle vostre AirPods o cuffie Beats? Fatecelo sapere nel box commenti qui sotto.

Potrebbe interessarti anche: Apple rilascia le beta 4 di iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5, tvOS 16.5 e macOS 13.4