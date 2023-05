Amazon ha appena lanciato una lunga serie di offerte sulla sua gamma di dispositivi: per un periodo di tempo limitato, quindi, sarà possibile acquistare a prezzo scontato le Fire TV Stick, gli speaker Echo Dot, i dispositivi della gamma Kindle e diversi altri prodotti che costituiscono l’enorme gamma di soluzioni smart di Amazon. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito a questa nuova serie di offerte Amazon e quali sono le promozioni più interessanti.

Amazon lancia nuove offerte per i suoi dispositivi: ecco le migliori

Una selezione dei dispositivi Amazon è ora in offerta, con sconti reali e ottimi prezzi oltre che con la possibilità (per diversi dispositivi) di poter puntare sull’acquisto in 5 rate senza interessi. La nuova serie di offerte copre buona parte della gamma Amazon, dalle Fire TV Stick ai dispositivi Kindle passando per la famiglia di prodotti Echo. Le occasioni per un buon affare sono diverse con tante opzioni su cui puntare per un acquisto a prezzo ridotto.

Per le Fire TV Stick, ad esempio, troviamo:

Da valutare anche le offerte per gli Echo Dot:

Segnaliamo anche altre promozioni di sicuro interesse da sfruttare in questo momento:

Per un quadro completo su tutte le offerte disponibili sui dispositivi Amazon è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

