Con Kindle Scribe Amazon ha evoluto il suo ebook reader permettendo agli utenti sia di leggere che di scrivere. Ora questo prodotto sta ricevendo un aggiornamento entusiasmante che offre agli utenti maggiore libertà creativa con nuovi strumenti e funzionalità che migliorano l’esperienza di utilizzo del dispositivo.

Kindle Scribe riceve nuovi strumenti di scrittura e altre funzionalità

La novità principale di questo aggiornamento è l’aggiunta di nuovi pennelli, in quanto Kindle Scribe riceverà un pennarello, un pennello a matita e una penna stilografica e gli utenti potranno scegliere tra cinque diversi spessori.

Kindle Scribe riceverà inoltre miglioramenti ai gesti di pressione e inclinazione, permettendo agli utenti di esprimersi con più carattere quando utilizzano i vari strumenti.

Infine il colosso dell’e-commerce ha introdotto la possibilità di creare sottocartelle per migliorare l’organizzazione dei contenuti creati. Ora è sufficiente toccare il pulsante “+” quando ci si trova in una cartella per crearne una nuova all’interno della stessa e per spostarla basterà utilizzare il menu delle opzioni. Lo stesso menu ora include anche la nuova opzione “vai alla pagina” che rede più rapida la navigazione.

Amazon rivela inoltre che con un futuro aggiornamento Kindle Scribe supporterà le funzionalità copia e lazo che consentirà agli utenti di selezionare facilmente frammenti di testo e forse anche di immagini, inoltre a breve gli abbonati a Microsoft 365 potranno inviare documenti a Kindle Scribe direttamente da Microsoft Word.

