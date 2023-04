Humane, la startup fondata dagli ex dipendenti Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, ha dato una prima dimostrazione del suo nuovo gadget sul palco di TED Talks.

Si tratta di un dispositivo indossabile senza display ma capace di proiettare immagini che offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per svolgere il ruolo di assistente personale digitale.

Chaudri ha affermato che il dispositivo è completamente autonomo e quindi non necessita di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo accoppiato.

Durante la presentazione Chaudhri indossa il dispositivo nel taschino della giacca e lo attiva con un tocco, anziché con una hot word, e quindi interagisce con il gadget tramite comandi vocali e gestuali.

Humane presenta un assistente personale indossabile basato sull’IA

Chaudhri afferma che ad esempio il dispositivo è in grado di fornire un riepilogo dei punti salienti di una riunione gestendo e-mail, inviti nel calendario e messaggi. Non è chiaro da dove il dispositivo prenda i dati, ma presumibilmente è collegato a servizi basati su cloud.

Oltre alle risposte vocali, il dispositivo è anche in grado di proiettare uno schermo sulle superfici vicine, infatti a un certo punto della presentazione Chaudri riceve una telefonata da sua moglie Bethany Bongiorno che il dispositivo proietta sulla sua mano.

Chaudri risponde alla chiamata come se stesse usando uno smartphone in vivavoce, ma in nessun momento sembra interagire con lo schermo proiettato sulla sua mano, nonostante l’interfaccia mostri dei pulsanti.

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call. Thanks @ZarifAli9 for sharing! pic.twitter.com/7qyDScPkOh — Ben Geskin (@BenGeskin) April 21, 2023

Il dispositivo è inoltre in grado di identificare oggetti nel mondo circostante tramite la fotocamera integrata e Chaudri sfrutta questa capacità per chiedere all’assistente digitale se una barretta di cioccolato è idonea al suo regime alimentare.

Infine, Chaudri offre una dimostrazione di traduzione, tenendo premuto un pulsante sul dispositivo, pronunciando una frase e aspettando che il gadget di Humane la legga in francese. Nella dimostrazione Chaudri non chiede al dispositivo a tradurre le sue parole, quindi non è chiaro come si attivi questa funzionalità.

Humane non è la prima azienda ad aver tentato di realizzare un prodotto del genere, ma in questo caso parliamo di un dispositivo relativamente compatto che non richiede uno smartphone, ma a conti fatti tutto quello che offre è fattibile con uno smartphone che è sempre a portata di mano.

Potrebbe interessarti: Elon Musk fonda una nuova società di intelligenza artificiale