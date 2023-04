L’eccentrico miliardario Elon Musk continua a stare sotto i riflettori del mondo della tecnologia e, dopo l’acquisizione di Twitter dello scorso anno, ha deciso di creare una società dedicata all’intelligenza artificiale.

X.AI, questo il nome della nuova società, ha attualmente Elon Musk come direttore e Jared Birchall, il direttore del family office di Musk, come segretario.

Cosa sappiamo sulla nuova società di Elon Musk

In Rete si susseguono da giorni le indiscrezioni secondo cui il popolare CEO di Tesla ha in programma di creare un’azienda di intelligenza artificiale e all’inizio di questa settimana è emerso che Musk ha anche acquistato migliaia di unità di elaborazione grafica (GPU) per alimentare un imminente prodotto di intelligenza artificiale generativa.

Tra le voci che sono circolate sul Web vi sono quelle secondo le quali Elon Musk con la sua nuova azienda di intelligenza artificiale avrebbe in programma di competere con OpenAI (che può contare sul supporto di Microsoft) e pare che il miliardario abbia persino cercato finanziamenti dagli investitori di SpaceX e Tesla per avviare la società.

Fino a questo momento Elon Musk ha mantenuto un certo riserbo sui suoi programmi relativi alla nuova azienda e non sono chiari, pertanto, gli obiettivi a cui mira ma l’etichetta “X” del nome rientra in quella che è la visione generale del miliardario, che lo scorso anno ha reso noto che “X sarà l’app per tutto”.

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese Elon Musk si è esposto apertamente insieme ad altri celebri esponenti del mondo della tecnologia, come Steve Wozniak, Jaan Tallinn, Emad Mostaque, Yoshua Bengio e Stuart Russell, chiedendo di fermare lo sviluppo di intelligenze artificiali più potenti di GPT-4 per almeno sei mesi.

A questo punto resta da capire come va a collocarsi X.AI nei progetti complessivi di Elon Musk e nella sua visione della società del futuro.