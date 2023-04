Quest’anno la Star Wars Celebration si svolge a Londra dal 7 al 10 aprile. L’evento è l’occasione giusta per avere notizie sulle future opere cinematografiche di Lucasfilm, a partire da tre pellicole che racconteranno storie epiche da diversi punti della storia del franchise.

Nella giornata di oggi Kathleen Kennedy è stata raggiunta sul palco da Daisy Ridley mentre annunciava che James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy dirigeranno tre film di Star Wars in uscita nei prossimi anni.

Sono in arrivo tre nuovi film di Star Wars

Sebbene non siano stati rivelati titoli o date della premiere, Kennedy ha condiviso che il film di Mangold tornerà “all’alba degli Jedi” mentre il film di Filoni, incentrato sulla Nuova Repubblica, si collegherà direttamente con serie in streaming come Ahsoka, The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Il film di Obaid-Chinoy vedrà il ritorno di Ridley nei panni di Rey Skywalker che costruisce un nuovo Ordine Jedi da zero dopo gli eventi di The Rise of Skywalker.

Al momento non è noto esattamente quando queste nuove opere arriveranno nei cinema o se potrebbe esserci un’altra vera e propria trilogia in lavorazione, ma i fan di Star Wars avranno pane per i loro denti per il prossimo futuro e possono ingannare l’attesa con i nuovi SSD a tema Guerre Stellari.

All’evento di quest’anno Disney ha mostrato anche un’altra delle sue perle rilasciando un trailer di The Dial of Destiny, il prossimo film di Indiana Jones che sarà presentato in anteprima a Cannes a maggio prima dell’uscita nei cinema il 30 giugno.

