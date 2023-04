Nel corso di un incontro con gli investitori che si è tenuto nelle scorse ore, Elon Musk ha reso noto che Tesla ha in programma un evento nel terzo trimestre di quest’anno per la consegna dei primi modelli di Tesla Cybertruck, veicolo elettrico che finalmente pare essere pronto per il suo esordio ufficiale sul mercato.

Ricordiamo, infatti, che risale a tre anni fa l’annuncio di questa auto elettrica e in estate dovrebbe essere dato il via alla sua produzione, sebbene Elon Musk abbia aggiunto che per la produzione in serie bisognerà attendere fino all’inizio del prossimo anno.

Tesla Cybertruck si avvicina all’esordio sul mercato

Il CEO di Tesla ha spiegato che si tratta di un prodotto molto diverso da quelli che solitamente realizza la sua azienda, con differenze anche radicali e, proprio per tale ragione, ci vuole del tempo per far funzionare perfettamente la linea di produzione.

Per quanto riguarda i dettagli sulle principali caratteristiche del nuovo veicolo, Elon Musk ha preferito mantenersi sul vago, precisando che le informazioni precise su ciò che Tesla Cybertruck sarà in grado di garantire ai suoi acquirenti saranno fornite in occasione dell’evento di consegna.

Ma un proprio giudizio sulle sue potenzialità il CEO di Tesla non è riuscito a trattenerlo, dichiarando che “Una cosa che sono sicuro di poter dire è che si tratta di un prodotto incredibile“.

Pare che una delle principali ragioni del ritardo di Tesla Cybertruck sarebbe da individuare nella decisione del popolare produttore di realizzare il suo nuovo veicolo in acciaio inossidabile, ben più caro di quello che viene normalmente utilizzato nel settore delle auto e che richiede tecniche costruttive più complicate.

Se siete curiosi di dare una sbirciata a questo veicolo in azione, un paio di mesi fa è stato pubblicato un video che lo mostra in movimento, con tutte e quattro le ruote che sterzano.