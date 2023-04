Lancia nella giornata di sabato ha svelato la prima vettura della nuova era, un prototipo che nasce come manifesto estetico e stilistico di una rinascita sotto il segno dell’elettrico. Si chiama Pu+Ra HPE e, no, non è una scultura come la Zero presentata lo scorso novembre, bensì un’auto elettrica marciante, che porta in dote varie soluzioni tecniche che caratterizzeranno le prossime auto di Lancia, in primis la nuova Ypsilon, poi Gamma, la futura ammiraglia. Ma scopriamone meglio i dettagli annunciati dal marchio di Stellantis e dallo stesso amministratore delegato Luca Napolitano.

Le nuove auto di Lancia

Il manifesto: Pu+Ra HPE

Oggi Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le nostre auto del futuro si ispireranno a Lancia Pu+Ra HPE ha detto Luca Napolitano di Lancia in occasione della presentazione.

Un po’ come gli artisti usavano fare per dichiarare i loro intenti e i motivi che rappresentavano certe visioni e scelte stilistiche, anche Pu+Ra HPE è quindi un manifesto, una sorta di dichiarazione pubblica delle intenzioni di Lancia per quanto riguarda le sue prossime auto. Nonostante si tratti di un veicolo marciante, il marchio di Stellantis non intende rendere questo concept una base per un’auto futura. È da considerare piuttosto come un insieme di tratti estetici e stilistici che ritroveremo poi sulla nuova Ypsilon, sulla Gamma e sulle altre automobili di Lancia in arrivo prossimamente.

Fra le principali novità mostrate da Lancia Pu+Ra HPE (sta per High Performance Electric) c’è l’enorme calice che domina il frontale, a LED e che ritroviamo poi in dimensioni e proporzioni differenti anche altrove, sia sui gruppi ottici anteriori che nel disegno dei giganteschi cerchi in lega, ovviamente aerodinamici in ottica auto elettriche.

Dietro colpiscono il lettering tridimensionale della scritta Lancia e i fanali posteriori tondi e forati, contraddistinti da una forma ad anello incastonato fra carrozzeria e alettone. Particolare anche l’apertura girevole del tettuccio tondeggiante, elemento geometrico che ritorna spesso anche all’interno, ad esempio nel trackpad utile per gestire il sistema di infotainment, animato dall’inedito S.A.L.A. un’interfaccia utente che sta per Sound, Air, Light e Augmented. I sedili a guscio e, in generale, il minimalismo quasi estremo che si percepisce all’interno, sono chiari indizi di ciò che caratterizzerà la nuova filosofia stilistica di Lancia.

Tralasciando i 700 km di autonomia previsti, i 10 minuti di ricarica e il consumo energetico inferiore ai 10 kWh/100 km, dati dichiarati da Lancia che dovrebbero rappresentare più che altro degli obiettivi indicativi relativi alla piattaforma STLA Medium di cui saranno dotati i nuovi modelli, la Gamma in particolare, andiamo a scoprire meglio le concretizzazioni di questa Pu+Ra HPE, le auto che arriveranno su strada prossimamente.

La nuova Lancia Ypsilon e Gamma

In occasione della presentazione di Pu+Ra HPE, Lancia ha condiviso vari dettagli relative alle sue nuove auto, chiaramente elettriche. L’amministratore delegato Luca Napolitano ha confermato che la nuova Ypsilon è praticamente già pronta e che sarà in vendita già fra pochi mesi: il debutto è previsto per l’inizio del 2024. In aggiunta alla versione standard, se ne aggiungerà una più sportiva, una versione HF “con 240 cavalli, 4 cm più larga e più bassa”.

Gamma sarà invece l’ammiraglia di Lancia, un’auto finora nota col nome di Aurelia, appartenente a un segmento molto diverso da quest’ultima visto che è stata definita una sportback da circa 4,7 metri, una 5 porte che sarà 100% elettrica secondo quanto dichiarato dal CEO. Sarà il nuovo punto di riferimento elegante del marchio, un’auto attesa nel 2026 che verrà anticipata per l’appunto già il prossimo anno dalla nuova Ypsilon, che dovrebbe conservare dimensioni da cittadina, seppur più abbondanti rispetto al passato, anche in altezza, il che la renderebbe un crossover. Per ora non c’è altro, ma ne sapremo di più nel corso dell’anno.

