Dopo aver svelato la nuova smartband Huawei Band 8 in Cina, il produttore cinese ha in serbo un altro annuncio, che stavolta ci riguarda più da vicino: le cuffie Huawei FreeBuds 5 sono arrivate in Italia a distanza di qualche giorno dalla presentazione. Scopriamo insieme dove acquistarle e a che prezzo.

Le Huawei FreeBuds 5 sono disponibili in Italia

Huawei annuncia oggi l’arrivo nel nostro Paese delle Huawei FreeBuds 5, le nuove cuffie true-wireless open-fit che offrono un design molto particolare a forma di goccia, che pare una sorta di fusione tra l’aspetto del modello precedente e quello a “fagiolo” delle Samsung Galaxy Buds Live. Il produttore parla di design aerodinamico, che massimizza il comfort e valorizza l’estetica: si tratta del risultato di decine di migliaia di simulazioni ergonomiche e centinaia di ottimizzazioni, con curve a doppia C che servono per adattarsi alla forma dell’orecchio con un’area di contatto più ampia e una maggiore traspirazione. Grazie allo stelo a forma sinusoidale, quando si tocca un auricolare la pressione viene distribuita uniformemente, facilitando le interazioni.

Le nuove cuffie integrano un driver dinamico ultramagnetico con tecnologia Bass Turbo che garantisce la riproduzione delle basse frequenze fino a 16 Hz. I magneti a doppio circuito permettono di avere una risposta in frequenza del 50% superiore rispetto al modello precedente, mentre il triplo equalizzatore adattivo ottimizza la qualità del suono in tempo reale (da 100 a 2000 Hz), per eliminare eventuali problemi acustici causati da forma del condotto auditivo, usura e livello di volume e garantire un suono cristallino, anche nelle chiamate. A proposito di queste ultime, vale la pena rimarcare la presenza della tecnologia di cancellazione intelligente del rumore.

Le Huawei FreeBuds 5 supportano i codec L2HC e LDAC, sono certificate HWA e Hi-Res Audio Wireless e sono resistenti ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP54. La velocità di trasmissione arriva fino a 990 kbps e l’audio HD è supportato fino a 90 kHz/24 bit. Lato autonomia, le nuove cuffie hanno batterie da 42 mAh e si spingono fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica da 505 mAh (con ANC disattivato): bastano 5 minuti di ricarica rapida per un ascolto fino a 2 ore. Al di là della custodia, la durata della batteria con riproduzione musicale è di 5 ore con ANC disattivato e di circa 3,5 ore con ANC attivo.

Le FreeBuds 5 sono fornite di finestra pop-up personalizzata, widget di servizi audio, centro di connessione audio e una serie di interazioni intelligenti con EMUI 13 e l’app Huawei AI Life. Supportano sia Android sia iOS e possono essere connesse a un secondo dispositivo simultaneamente grazie alla connettività Bluetooth 5.2. Per alcune funzioni, come il comando di accoppiamento pop-up in prossimità e il rilevamento quando indossate, è necessario disporre di smartphone o tablet Huawei con almeno EMUI 10.1 o HarmonyOS 3.0. L’app Huawei AI Life è disponibile tramite AppGallery, lo store proprietario di Huawei.

Prezzo e dove acquistare le nuove cuffie true-wireless

Le Huawei FreeBuds 5 sono disponibili in Italia da oggi sul Huawei Store al prezzo consigliato di 159,90 euro, ma per i primi giorni è possibile sfruttare un’offerta di lancio: fino al 27 aprile 2023 si può ottenere il 10% di sconto (inserendo il codice AFREEBUDS7) e una custodia protettiva in omaggio. Tre le colorazioni tra cui scegliere: Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange. Per maggiori informazioni o per procedere all’acquisto basta seguire il link qui sotto:

>>Acquista Huawei FreeBuds 5 in offerta lancio<<

