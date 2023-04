Non è trascorso molto tempo da quando ASUS ha presentato ASUS ROG Ally, una innovativa console portatile per videogiochi Windows che, dato l’annuncio avvenuto nel corso del 1 aprile, inizialmente si pensava erroneamente si trattasse di un semplice pesce d’aprile. Tuttavia, la conferma da parte dell’azienda delle reali intenzioni di produrre e distribuire il dispositivo ha generato notevole interesse nel mondo dei videogiochi e ora ASUS sembra intenzionata a cavalcare l’onda dell’entusiasmo annunciando il lancio globale del prodotto e un’uscita anticipata rispetto alle previsioni. Vediamo insieme le presunte specifiche, i prezzi e la finestra di lancio del prodotto a livello globale.

Le presunte specifiche di ASUS ROG Ally

Per quanto riguarda le specifiche tecniche non ufficiali di ASUS ROG Ally (qui sotto vi lasciamo un’immagine di come potrebbe essere la console), si ipotizza che il dispositivo abbia dimensioni di 28,0 x 11,3 x 3,9 mm e un peso di 608 grammi, risultando così più leggero e compatto dello Steam Deck. Il sistema operativo sarebbe Windows 11, con personalizzazioni software specifiche realizzate da ASUS. Le prime indiscrezioni indicano che il ROG Ally potrebbe essere dotato di un display da 7 pollici, con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere alimentato da una soluzione personalizzata CPU + GPU basata su tecnologia AMD Zen4 e RDNA3, probabilmente il linea al processore AMD Ryzen 7040U, anche se al momento si tratta solo di speculazioni e non c’è nulla di confermato. Grazie a questa configurazione hardware, il ROG Ally sarebbe ovviamente in grado di supportare tutti i giochi attualmente disponibili, anche i più impegnativi, e si vocifera che potrebbe offrire prestazioni fino al doppio di quelle garantite da Steam Deck di Valve, con un consumo energetico di soli 35W e una produzione di frame rate superiore del 50% in modalità a 15W.

Nel frattempo, in rete sono comparse delle immagini che rivelano anche i dettagli esterni e interni di quella che sarebbe la custodia ufficiale del prodotto. Al momento non è ancora noto se questa sarà inclusa nella confezione di vendita o sarà venduta separatamente come accessorio opzionale.

Previous Next Fullscreen

Data di uscita e prezzi di ASUS ROG Ally

Le informazioni disponibili sul ROG Ally sono ancora scarse, ma alcune indiscrezioni iniziali circolate online suggerivano che il dispositivo sarebbe stato rilasciato durante l’ultima parte dell’anno e in particolare nel mese di ottobre. In un recente post su Twitter che vi lasciamo qui sotto, ASUS ha lasciato intendere che ASUS ROG Ally potrebbe arrivare prima del previsto, sebbene non si sia sbilanciata eccessivamente non fornendo data precisa. Nella stessa sede l’azienda ha anche confermato che il dispositivo sarà disponibile in tutto il mondo, con un lancio prioritario in Nord America e, presumibilmente, Best Buy come rivenditore esclusivo.

The ROG Ally is set to release worldwide (and it may be sooner than you expect⏱) If you're in North America, sign up for notifications here👇https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG #ROGALLY #playALLYourgames pic.twitter.com/G8i594xfyP — ROG Global (@ASUS_ROG) April 14, 2023

Il prezzo del ROG Ally sarà probabilmente un fattore cruciale per il successo del dispositivo sul mercato, soprattutto considerando la concorrenza spietata rappresentata dallo Steam Deck di Valve già in commercio, disponibile a partire da 419 euro. Secondo alcuni rumor, ASUS starebbe puntando a un prezzo di lancio compreso tra 650 e 700 dollari (intorno alla fascia di prezzo di 600 euro), inferiore agli 800 dollari ipotizzati in precedenza. Con questo taglio di prezzi e un posizionamento al ribasso l’azienda potrebbe rendere la console portatile ASUS ROG Ally maggiormente competitiva rispetto alle versioni più costose dello Steam Deck, cercando allo stesso tempo di abbassare i prezzi dei dispositivi da gaming portatili equivalenti e concorrenti.

Piani futuri e speculazioni su ASUS ROG Ally

Passiamo alle speculazioni più pure, considerando cosa sarà e cosa potrebbe diventare con il passare del tempo la prossima console portatile di ASUS. Immaginiamo un futuro in cui il ROG Ally diventi un must-have per gli appassionati di gaming, grazie alla sua versatilità e potenza che, in caso di successo nel mercato, potrebbe spingere l’azienda ad ampliare ulteriormente le funzionalità del dispositivo, introducendo una serie di accessori esclusivi che potenzierebbero l’esperienza di gioco, come controller aggiuntivi, cuffie ad alta fedeltà o persino visori VR compatibili.

Inoltre, l’ecosistema software del ROG Ally potrebbe evolvere nel tempo, con ASUS che potrebbe decidere di lavorare a stretto contatto con gli sviluppatori di videogiochi per ottimizzare i titoli più popolari e garantire prestazioni migliori e ottimizzate per questa nuova piattaforma. Un altro aspetto interessante da considerare è la possibilità che ASUS collabori con altre aziende del settore tecnologico per espandere ulteriormente l’offerta del ROG Ally. Ad esempio, potrebbero essere strette partnership con produttori di hardware per lo sviluppo di componenti aggiornabili, permettendo agli utenti di mantenere il dispositivo sempre al passo con le ultime novità tecnologiche, anche se questo sarebbe più un auspicio difficilmente nei piani del produttore.

L’ultimo spunto che vogliamo condividere prende in considerazione le circostanze del mondo di oggi che porterebbero, grazie a un mondo sempre più connesso, ASUS ROG Ally a diventare un hub di intrattenimento completo, integrando servizi di streaming video e musica, social network e app di comunicazione, offrendo così a tutti i videogiocatori un dispositivo all-in-one per soddisfare tutte le loro esigenze di svago e relax.

Anche se al momento possiamo solo fare congetture basate su indiscrezioni e rumor e nostre speranze, è chiaro che l’azienda ha l’opportunità di rivoluzionare il mercato dei dispositivi da gaming portatili e di offrire agli appassionati di videogiochi un prodotto innovativo e competitivo. Non vediamo l’ora di scoprire quali sorprese ci riserverà ASUS ROG Ally e come contribuirà a plasmare il panorama del gaming nel prossimo futuro.

Potrebbe interessarti anche: GPT-5 sarebbe più lontano del previsto, parola del CEO di OpenAI