Sappiamo già come Microsoft sia al lavoro per dare una rinfrescata ad Esplora file su Windows 11, abbiamo infatti già avuto modo di intravedere alcuni cambiamenti in fase di sviluppo e oggi possiamo dare uno sguardo leggermente più approfondito ad uno di questi, la nuova Galleria.

Ecco come potrebbe essere la futura Galleria integrata in Esplora file

Nell’ultima build per sviluppatori di Windows 11 (build 25300), sembra sia nascosta la futura Galleria che l’azienda avrebbe intenzione di integrare in Esplora File, non è visibile di default ma necessita di alcune modifiche al registro e l’abilitazione di funzionalità nascoste opzionali per essere attivata.

Come potete notare dalle immagini poco sotto, nel menù a sinistra sotto la voce Home e OneDrive, compare la nuova icona dedicata alla Galleria; cliccandoci sopra si ha la possibilità di visualizzare tutta una serie di anteprime delle immagini, salvate su OneDrive, ordinate per data.

Passando sul lato destro della schermata con il mouse, compare uno slider grazie al quale è possibile operare una sorta di ricerca per anni, cliccando infatti su un anno qualsiasi il sistema restituisce le immagini salvate in quel periodo.

Oltre alla possibilità di operare una ricerca per anno, come appena visto, è presente anche un apposito campo con il quale effettuare una ricerca testuale che però, al momento, non restituisce l’anteprima dell’immagine, ma solo il relativo file.

Per impostazione predefinita la Galleria è collegata esclusivamente a OneDrive ma, grazie all’apposita voce Posizioni, è possibile aggiungere anche altre cartelle dalle quali reperire le immagini da visualizzare.

La nuova Galleria è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, c’è ancora parecchio margine di miglioramento prima che venga rilasciata e implementata in forma stabile per tutti gli utenti di Windows 11, motivo per cui non ci resta che pazientare.

