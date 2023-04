Da qualche giorno a questa parte, precisamente dallo scorso 12 aprile, MediaWorld — una delle principali catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive per quanto concerne le offerte online —, ha attivato una nuova iniziativa promozionale rispondente al nome di Super Sconti Outlet e comprensiva di occasioni interessanti su numerosi prodotti tecnologici, tra i quali figurano computer fissi e portatili, articoli dedicati alla smart home e svariati wearable.

Prima di andare a scoprire insieme le offerte più interessanti proposte da MediaWorld, ci preme segnalarvi che in questa sede non verranno prese in considerazione nè quelle relative agli smartphone Android, nè quelle sulle smart TV, in quanto già trattate in articoli dedicati su TuttoAndroid.net e Tutto.TV. Detto ciò, passiamo al dunque.

Migliori offerte Super Sconti Outlet di MediaWorld (dal 12 al 23 aprile 2023)

La promozione Super Sconti Outlet di MediaWorld è già attiva nel momento in cui scriviamo e la sua scadenza è prevista per il prossimo 23 aprile. Come al solito, i clienti che decideranno di effettuare i propri acquisti online potranno beneficiare della consegna gratuita ove espressamente indicato. La stessa iniziativa confluisce anche in un volantino omonimo, che potete sfogliare in formato virtuale cliccando su questo link.

Poste queste premesse, vediamo insieme le migliori offerte disponibili, già suddivise per categoria, così da renderne la consulazione più agevole.

Smartwatch

Cuffie wireless

Notebook

Desktop e periferiche

Tablet

Altri prodotti

Per tutti gli altri prodotti in offerta, potete visitare il link sottostante:

Super Sconti Outlet di MediaWorld (fino al 23 aprile)

