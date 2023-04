Apple ha introdotto i widget personalizzabili per la schermata di blocco su iOS 16 diversi mesi fa, ma solo ora Spotify aggiunge il suo widget per l’accesso istantaneo alla libreria su iPhone.

Il widget di Spotify per la schermata di blocco è disponibile solo nelle dimensioni ridotte e offre la possibilità di toccare l’icona di Spotify per avviare l’app senza dover sbloccare l’iPhone e senza dover ricorrere ad applicazioni specifiche di terze parti.

Come aggiunge il nuovo widget per la schermata di blocco dell’iPhone

Per aggiungere il widget di Spotify basta applicare una pressione prolungata sulla schermata di blocco in modo da far apparire il pulsante “Personalizza” in basso. Toccando quest’ultimo si accede alla sezione che permette di aggiungere widget e a questo punto è sufficiente cercare l’app Spotify, quindi trascinare il relativo widget per aggiungerlo alla schermata di blocco.

Il nuovo widget di Spotify è disponibile per tutti gli utenti iPhone che eseguono iOS 16 o versioni successive e l’ultima versione dell’app Spotify rilasciata oggi e disponibile nell’App Store.

Per chi usa l’app Strava per registrare le proprie attività fisiche ricordiamo che ora è possibile gestire lo streaming di Spotify direttamente da lì, senza la scomodità di dover passare da un’app all’altra.

