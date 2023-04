Nella giornata di ieri, la cinese Hisense, azienda molto attiva nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, ha annunciato due nuove smart TV compatte che compongono la serie Hisense A5.

Le peculiarità di queste nuove TV, disponibili con diagonale da 32 o da 40 pollici, sono legate alla tecnologia di retroilluminazione QLED, che debutta sul segmento delle smart TV compatte dell’azienda, e sul prezzo di lancio contenuto, scelto di proposito per rivolgersi al grande pubblico.

Hisense A5: ecco le smart TV compatte con tecnologia QLED

L’obiettivo principale delle nuove smart TV Hisense A5 è quello di portare la tecnologia QLED di ultima generazione su modelli compatti, togliendo ai potenziali acquirenti l’imbarazzo di doversi rivolgere a modelli di grandi dimensioni per avere una buona qualità di visione.

I nuovi pannelli QLED da 32 o 40 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e Quantum Dot Colour consentono di generare oltre un miliardo di sfumature e offrono una buona qualità visiva, grazie alla profondità colore a 8 bit (coprono al 90% lo spazio colore DCI-P3) e a un buon contrasto. Vi è inoltre il supporto all’HDR10+.

Le smart TV Hisense A5 offrono alcune modalità visive specifiche che adattano il pannello al contenuto in riproduzione:

La modalità AI Sports Mode sarà indubbiamente la prederita degli appassionati di sport: questa modalità tira fuori il massimo del dettaglio e della fluidità per garantire agli utenti di non perdersi le azioni più veloci; oltre ad influire sul video, la modalità influisce anche sull’audio che darà risalto alle voci dei commentatori, degli atleti e del pubblico sugli spalti per ricreare una scena sonora avvolgente e di grande impatto.

sarà indubbiamente la prederita degli appassionati di sport: questa modalità tira fuori il massimo del dettaglio e della fluidità per garantire agli utenti di non perdersi le azioni più veloci; oltre ad influire sul video, la modalità influisce anche sull’audio che darà risalto alle voci dei commentatori, degli atleti e del pubblico sugli spalti per ricreare una scena sonora avvolgente e di grande impatto. Per i videogiocatori più esigenti c’è la Game Mode che riduce al massimo la latenza, premiando la velocità dei riflessi e permettendo di godersi al meglio qualsiasi titolo.

che riduce al massimo la latenza, premiando la velocità dei riflessi e permettendo di godersi al meglio qualsiasi titolo. La tecnologia di Noise Reduction offre immagini sempre nitide e prive di artefatti.

offre immagini sempre nitide e prive di artefatti. La funzione Depth Enhancer analizza le differenti aree dell’immagine per donare loro profondità e realismo in ogni frangente.

Andando avanti, le Hisense A5 offrono l’audio stereo che pompa attraverso due speaker da 8 W: questi consentono un ascolto di qualità per ogni contenuto, musica, video o film che sia, grazie a bassi profondi e alti cristallini, anche in assenza di soundbar o altri sistemi audio aggiuntivi. È inoltre presente il sistema di codifica audio multicanale DTS HD in abbinamento alla tecnologia Dolby.

Una smart TV non è tale senza un sistema operativo che giri a bordo e che permetta agli utenti di godere dei loro contenuti in streaming preferiti. Le Hisense A5 possono connettersi a internet tramite la porta Ethernet o la rete Wi-Fi (è supportato il Wi-Fi 2.4 GHz).

Il sistema operativo a bordo è il recente VIDAA U6: esso permette una più semplice condivisione sul TV dei contenuti presenti su dispositivi mobili come smartphone e tablet (attraverso l’app dedicata); è inoltre compatibile con l’assistente Amazon Alexa, con il quale gli utenti possono interagire tramite la voce (anche per ricercare i propri contenuti preferiti).

La dotazione di porte delle Hisense A5 è piuttosto completa: oltre alla suddetta porta Ethernet, troviamo due porte HDMI 1.4, l’uscita audio digitale (S/PDIF), il jack audio da 3,5 mm, due porte USB Type-A, una porta USB Type-C (pensata per consentire il collegamento di dispositivi di storage e dispositivi multimediali di ultima generazione).

Un’ultima interessante caratteristica delle nuove TV Hisense A5 risiede nella loro base “Dual Position” che consente l’installazione in due differenti modalità:

Modalità classica

È la posizione convenzionale nella quale il pannello TV resta in posizione perfettamente verticale (angolo di 90° con la superficie d’appoggio) per una perfetta visione in qualsiasi scenario d’uso.

È la posizione convenzionale nella quale il pannello TV resta in posizione perfettamente verticale (angolo di 90° con la superficie d’appoggio) per una perfetta visione in qualsiasi scenario d’uso. Modalità inclinata

Questa seconda posizione, con un’inclinazione di 8 gradi (angolo di 82° con la superficie d’appoggio) è pensata di proposito per permettere di sfruttare la TV come monitor di un computer, rendendo il prodotto ancora più accattivante e versatile.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove smart TV Hisense A5 da 32 pollici (32A5K) e da 40 pollici (40A5K).

Dimensioni con supporto: 721 x 179 x 452 mm (32A5K) 900 x 179 x 542 mm (40A5K)

Dimensioni senza supporto: 721 x 73 x 430 mm (32A5K) 900 x 85 x 515 mm (40A5K)

Peso: 3,9 kg (32A5K) e 5,5 kg (40A5K)

(32A5K) e (40A5K) Materiali: plastica (cornice frontale, cover posteriore), metallo (telaio)

(cornice frontale, cover posteriore), (telaio) Pannello: VA da 32″ o 40″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) Retroilluminazione: QLED e DLED Frequenza di aggiornamento: 60 Hz Luminosità (tipica): 200 nit Profondità colore: 8 bit Spazio colore: DCI-P3 al 90% HDR10 , HDR10+

da o con risoluzione (1920 x 1080 pixel) SoC: MediaTek MT9602 (28 nm) con CPU quad-core e GPU ARM Mali-G52

(28 nm) con CPU quad-core e GPU Audio: stereo (due speaker da 8 W ), DTS Virtual X , Dolby MS12

(due speaker da ), , Tuner: DVB-T2+C+S2 , LCN

, Connettività: Wi-Fi 4 (802.11 n, 2.4 GHz)

(802.11 n, 2.4 GHz) Dotazione di porte: 1x Ethernet RJ45 2x HDMI 1.4 (ARC) 2x USB Type-A (2.0) 1x USB Type-C 1x S/PDIF 1x jack audio da 3,5 mm

Alimentazione e consumi Consumo energetico: 50 W (32A5K) o 70 W (40A5K) Consumo energetico (SDR): 27 W (32A5K) o 39 W (40A5K) Consumo annuale: 72 kWh (32A5K) o 102 kWh (40A5K) Classe energetica: F

Sistema operativo: VIDAA U6 VIDAA Store Screen mirroring Amazon Alexa



Disponibilità e prezzi delle nuove Hisense A5

Le nuove Hisense A5 da 32 e 40 pollici risultano già disponibili sul mercato italiano, presso i principali rivenditori, con un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro per il modello da 32 pollici e di 329 euro per il modello da 40 pollici.

Acquista Hisense 40A5KQ da Unieuro al prezzo di 329,00 euro

Il punto di forza di queste smart TV è indubbiamente il prezzo, davvero competitivo per queste TV che portano la tecnologia QLED sul segmento delle compatte. Solo il tempo ci dirà se riusciranno a soddisfare le premesse, battere la concorrenza e conquistare il grande pubblico.

