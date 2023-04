Mac Mini è il computer più economico da acquistare per provare con mano l’ottimo Apple Silicon M2 e con le offerte attualmente disponibili presso Amazon e Unieuro diventa una soluzione ancora più facile da consigliare a quanti siano alla ricerca di un nuovo PC desktop piccolo ma decisamente potente.

Apple Mac Mini M2: offerte Amazon e Unieuro

Apple Mac Mini M2 è già di listino il computer più economico del colosso di Cupertino grazie al quale provare i processori Apple Silicon di ultima generazione, per questo motivo viene sovente consigliato dagli addetti ai lavori: si tratta di una macchina non adatta a quanti ricerchino aggiornabilità — Apple non lascia praticamente alcuno ‘spazio di manovra’ —, ma perfetta per quanti vogliano un computer piccolo, ma dalle prestazioni sempre all’altezza della situazione — che sia per un utilizzo lavorativo (con le dovute eccezioni), domestico o di studio —, senza per questo costare un occhio della testa.

Il discorso è ancora più valido nel momento in cui i prezzi di listino vengono ulteriormente abbattuti da offerte ghiotte come quelle che vi proponiamo in questa sede e che risultano reperibili in questo momento su Amazon e Unieuro.

Per quanto riguarda Amazon, il modello in offerta è quello con chip Apple Silicon M2, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD; il prezzo previsto è di 799,99 euro e il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Attualmente, il prodotto viene segnalato come non disponibile, tuttavia è ugualmente possibile ordinarlo, così da assicurarsi quest’ottima offerta. Ecco il link da utilizzare:

Acquista Apple Mac Mini M2 512 GB a 799,99 euro su Amazon.it

Passando sullo store online di Unieuro, la scelta diventa persino più ampia: oltre allo stesso modello scontato da Amazon, che viene proposto esattamente allo stesso prezzo — 799,99 euro —, è possibile acquistare altresì la versione base a soli 599,99 euro. Ecco i link per approfittarne subito:

Comunque, prima di fiondarvi ad acquistare il piccolo di casa Apple, vi conviene consultare i nostri contenuti dedicati per capire se sia effettivamente la macchina giusta per voi.

