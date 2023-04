I leggendari modelli del passato non hanno mai smesso di far innamorare gli appassionati, ma il futuro di Alfa Romeo non può che passare dall’elettrico e quest’oggi si torna a parlare della prima EV della Casa del Biscione: secondo le ultime indiscrezioni, arriverà il prossimo anno, si tratterà di un crossover rispondente al nome Brennero e presenterà parecchi punti di contatto con una Jeep già nota.

Brennero: la prima Alfa Romeo elettrica e anche la più piccola

Nei mesi e nelle settimane addietro, abbiamo parlato a più riprese dei piani di Stellantis per il mercato delle auto elettriche: dai nove modelli che verranno ufficializzati già nel corso dell’anno ai progetti relativi alle batterie allo stato solido. Tra i marchi del gruppo che ancora non hanno mosso i primi passi in questo mondo, non si può non porre l’accento su Alfa Romeo: a proposito della casa di Arese, si era parlato di una possibile rinascita della MiTo in versione elettrica, ma soprattutto — più di recente — sono stati diffusi i primi dettagli di un autentico mostro di potenza: l’Alfa Romeo Quadrifoglio avrà la sua versione EV e potrebbe far sudare freddo parecchie supercar.

In attesa di apprendere maggiori dettagli su tali progetti, quest’oggi parliamo della presunta prima Alfa Romeo elettrica: secondo la fonte, questo modello verrà alla luce il prossimo anno e si collocherà nel segmento dei crossover compatti. Questo posizionamento consentirebbe al marchio di provare a conquistare clienti in segmenti di mercato attualmente inesplorati.

A questo proposito, il target dell’Alfa Romeo Brennero — questo sarebbe il suo nome commerciale — sarebbe identificabile nelle famiglie e nella clientela femminile; insomma, diverso rispetto a quello usuale identificabile negli individui di sesso maschile di mezza età amanti delle auto sportive. A detta della fonte, la prima EV sarebbe anche l’Alfa Romeo più piccola ad arrivare sul mercato dai tempi della MiTo.

Per quanto riguarda il posizionamento, l’Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere strettamente imparentata con la Jeep Avenger: dal momento che quest’ultima parte da 35.400 euro e che il prezzo dell’ibrida Tonale non è poi così diverso (si parte da 36.000 euro), la nuova Alfa più piccola potrebbe essere anche la più economica.

A questo punto, non ci resta che ribadire che queste sono soltanto indiscrezioni e darvi appuntamento alle prossime.

