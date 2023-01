Il settore automotive è sempre più protagonista delle fiere della tecnologia e al CES 2023 c’è stato anche un keynote del CEO di Stellantis in cui sono stati toccati temi di grande interesse per il futuro della mobilità elettrica e non solo: Carlos Tavares ha parlato della batteria allo stato solido frutto dello sforzo congiunto con Factorial, indicando una timeline di riferimento; non sono mancati riferimenti anche all’idrogeno, rispetto al quale è stato ricordato un recente investimento strategico.

Stellantis e Factorial: i vantaggi della batteria allo stato solido

Un paio di anni fa, Stellantis aveva annunciato degli importanti investimenti in Factorial Energy nel contesto di un accordo di sviluppo congiunto e adesso dai riflettori del CES di Las Vegas è arrivato un annuncio molto importante: la batteria allo stato solito si avvicina ad ampie falcate ed è stato presentato un promettente prototipo con celle da 100 Ah.

I prototipi in discorso sono contraddistinti da una densità superiore del 30% rispetto ai tradizionali accumulatori agli ioni di litio, con la conseguenza di poter mettere sul piatto un’autonomia identica con ingombri e pesi ridotti, oppure autonomie superiori senza spostare l’ago della bilancia.

In occasione del suo intervento al CES 2023, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha parlato del lavoro congiunto con Factorial per ridurre l’impatto ambientale del progetto attraverso una tecnologia proprietaria che consentirà di ridurre l’utilizzo del cobalto. Il dirigente ha indicato anche delle tempistiche di riferimento: l’arrivo della batteria allo stato solido è previsto entro il 2026.

Parlando di numeri, l’aumento di densità menzionato sopra rappresenta un punto di partenza e non di arrivo: secondo gli esperti, la particolare tecnologia impiegata potrebbe consentire a Factorial di portare l’incremento di densità fino al 50%.

L’entusiasmo di Factorial

Factorial, che lavora alle batterie allo stato solido da sei anni e che fino a questo momento non era riuscita a spingersi oltre celle da 40 Ah, compie così un bel balzo in avanti e attraverso le parole del CEO Siyu Huang sottolinea l’importanza della sinergia con Stellantis:

“Siamo entusiasti di presentare le nostre celle allo stato solido di grande formato all’interno di una batteria per autoveicoli. La tecnologia delle batterie a stato solido sta avanzando rapidamente e possiamo affermare di essere all’avanguardia nello sviluppo di questo tipo di celle. Siamo immensamente grati a Stellantis per collaborazione e partnership nel portare la nostra tecnologia sul mercato”.

Tornando ai piani per il futuro di Stellantis, durante il keynote di Las Vegas, Tavares ha parlato anche di idrogeno, ricordando l’investimento strategico compiuto nelle settimane addietro. Per maggiori dettagli, trovate qui sotto il video completo della conferenza al CES.

