Che la nuova Alfa Romeo Giulia sarà elettrica lo sapevamo da mesi, occasione in cui Jean-Philippe Imparato lo dichiarava a chiare lettere in un’intervista. Ma nelle scorse ore, per la gioia degli alfisti più progressisti, lo stesso amministratore delegato del Biscione, ha rincarato la dose di sete condividendo alcune informazioni inedite relative alla potenza e ad altri dati salienti del modello più pepato, la Giulia Quadrifoglio elettrica, fra l’altro confermandone l’arrivo.

I primi dettagli della versione Quadrifoglio della Giulia elettrica

Sarà un mostro di potenza secondo il CEO di Alfa Romeo, stando a quanto ha dichiarato ai microfoni di Autocar qualche giorno fa. Jean-Philippe Imparato già qualche settimana fa aveva parlato della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio elettrica, confermando dettagli come la potenza di circa 1000 cavalli, il che andrebbe ben oltre i 510 cv della versione attuale, raddoppiandone di fatto la potenza.

Stando a quanto dichiarato, la nuova Giulia elettrica dovrebbe arrivare in almeno tre versioni di potenza con la 345 cavalli come variante base, la Veloce da 790 cavalli oltre alla più pepata Quadrifoglio al vertice. Quest’ultima sarebbe dotata di quattro ruote motrici, a differenza della trazione posteriore prevista per le altre e, in maniera simile alla Maserati GranTurusmo Folgore, Autocar ipotizza presenti una configurazione simile con tre motori elettrici, due sul retrotreno e uno sull’avantreno.

Ma non finisce qui, perché l’amministratore delegato di Alfa Romeo ha dichiarato che anche in termini di autonomia la Giulia elettrica sarà particolarmente generosa come numeri, dichiarando che nel ciclo WLTP raggiungerebbe i 700 km di autonomia. E in termini di ricarica, considerando che sarà basata su un’architettura a 800 Volt, dovrebbe essere in grado di passare dal 10 all’80% in 18 minuti all’incirca.

Cambiamo perché dobbiamo. In caso contrario Alfa Romeo sarebbe morta ha tenuto a specificare Imparato rivolgendosi ai più tradizionalisti, ai quali promette che anche dal punto di vista del design sarà l’Alfa Romeo che tutti vorremmo. A tal riguardo non ci sono informazioni se escludiamo le precedenti informazioni secondo cui Imparato anticipava che la nuova Giulia potrebbe arrivare con forme meno convenzionali, a cavallo fra una berlina e una station wagon.

Comunque, quel che è certo è che non la vedremo a breve. Nel prossimo futuro di Alfa Romeo il CEO ha rivelato infatti che arriverà per primo un SUV di segmento B (che la stampa chiama Brennero), auto che dovrebbe arrivare nel 2024 come prima elettrica del Biscione, ma disponibile anche in versione ibrida. L’anno successivo dovrebbe essere la volta della prima Alfa Romeo esclusivamente elettrica, una berlina o un SUV, con la nuova Stelvio nel 2026 a seguire. L’Alfa Romeo Giulia elettrica, invece, pare sia prevista per il 2027, fra ben quattro anni.

In copertina Alfa Romeo Giulia GTA

