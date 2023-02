Stamattina Stellantis ha condiviso i numeri relativi alle vendite del 2022, numeri importanti in termini di nuove immatricolazioni di auto elettriche e di ricavi netti, in netta crescita rispetto all’anno precedente. Oltre ai risultati positivi, fatta eccezione per il numero di auto vendute nel mondo, in calo rispetto al 2021, il gruppo ha annunciato che entro la fine dell’anno porterà sul mercato altre 9 auto elettriche, che andranno ad aggiungersi a una gamma che ad oggi ne conta ben 23.

Il 2022 di Stellantis: bene il fatturato e le elettriche

Che sia stato un anno tutto sommato positivo per Stellantis, lo si intuisce soprattutto dai ricavi netti, pari a 179,6 miliardi di euro, che indicano una crescita del 18% rispetto al 2021. Un’altra conferma arriva poi dall’utile netto del 2022, pari a 16,8 miliardi di euro, in aumento del 26%. Bene, anche per i dipendenti dell’azienda, ai quali sono destinati due miliardi di euro come riconoscimento extra, che per chi lavora per Stellantis in Italia significa ritrovarsi nelle buste paga fra febbraio e aprile ben 1.879 euro di bonus ciascuno.

Unica nota stonata il numero di auto vendute nel mondo, in diminuzione dell’11,2% rispetto al 2021: da 6.579.000 Stellantis nel 2022 ne ha immatricolate 5.839.000, circa 740.000 unità in meno. Il motivo lo si può ritrovare soprattutto nella richiesta inferiore dei mercati europei e nordamericani. D’altra parte, molto bene le elettriche le cui vendite sono aumentate del 41% su base annua, per un totale di 288.000 nel 2022.

Oltre ai nostri risultati finanziari record e all’implementazione mirata del piano Dare Forward 2030, abbiamo dimostrato anche l’efficacia della nostra strategia di elettrificazione in Europa. Ora abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l’intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep dal 2024 ha dichiarato Carlos Tavares, l’amministratore delegato di Stellantis.

Ad oggi il gruppo conta 23 veicoli elettrici, numero che sarà più che raddoppiato già entro la fine del 2024, con 47 modelli in gamma, secondo quanto dichiarato. Entro il 2030 Stellantis desidera proporre alla clientela 75 veicoli elettrici, ritagliandosi uno spazio sempre più importante nel mercato globale.

Al di là dei risultati riscontrati dalla Fiat 500 elettrica, la più venduta in Italia e dalla Peugeot e-208, che domina il mercato francese delle elettriche, già ora Stellantis è al primo posto in Europa nella vendita di veicoli commerciali a batteria e seconda solo a Volkswagen per quanto riguarda invece le auto elettriche.

Come anticipato, Stellantis entro il 2023 ne presenterà altre 9, fra le quali dovrebbero esserci anche le due Fiat previste per la seconda metà dell’anno, probabilmente le eredi di Panda e Punto. E le altre 7? Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli, né sappiamo se arriveranno tutte sul mercato italiano, ma vi aggiorneremo a tempo debito. Comunque, per maggiori dettagli sui risultati e sulle altre novità annunciate da Stellantis potete approfondire qui.

In copertina la 500 Abarth elettrica

