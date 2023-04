Nelle prossime settimane Apple, oltre a presentare le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, dovrebbe lanciare anche alcuni prodotti hardware. Fra questi il più atteso è senza dubbio MacBook Air 15, un portatile economico che si vocifera sia previsto a stretto giro, per la WWDC 2023 o anche prima. Un’ulteriore conferma è arrivata nelle scorse ore da Ross Young, che pur non ipotizzando date precise ha detto che probabilmente arriverà un po’ più tardi del previsto.

Ritardi di tutt’altra misura li prevede invece un altro analista del settore, Ming Chi-Kuo, il quale qualche ora fa ha smentito le precedenti ipotesi di Young che davano per scartato il progetto del monitor mini-LED di Apple, progetto che a suo dire sarebbe invece ancora presente nei futuri piani dell’azienda.

In arrivo un “economico” MacBook da 15″ e un salato monitor da 27″

Il primo fra i due ad arrivare sarà senza dubbio MacBook Air 15, un portatile “economico” particolarmente atteso da molti. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un notebook dotato di un display da 15,5 pollici, molto simile per design al MacBook Air da 13,6″ in commercio (e in copertina).

Sarebbe insomma l’alternativa più grande di quest’ultimo, probabilmente dotato dei chip Apple Silicon M2 (forse anche la versione M2 Pro come opzione), con una batteria più grande e poco altro. Alcuni hanno ipotizzato in precedenza che potrebbe arrivare con la nuova serie di chipset Apple, i Silicon M3, ma i tempi potrebbero essere troppo stretti.

Comunque, proprio a questo proposito è intervenuto nelle scorse ore Ross Young, ipotizzando una tempistica di lancio nel periodo di fine aprile e inizio maggio. Sarebbe dunque un leggero ritardo rispetto a quanto previsto ultimamente, e nel contempo un’ulteriore conferma di un eventuale evento ad hoc a lui riservato che anticiperebbe la WWDC 2023 in programma a giugno.

Se considerare verosimile o meno quanto ipotizzato dipende, perché per certi versi la conferenza per sviluppatori citata è un evento storicamente dedicato alle novità software, relative quindi a iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 e così via. D’altro canto proprio lo scorso anno la WWDC è stato un palcoscenico di lancio per MacBook Air M2.

La situazione si fa ancor più confusa per il nuovo monitor di Apple, un dispositivo di fascia particolarmente alta dotato di un display mini-LED da 27″ che dovrebbe supportare la tecnologia ProMotion, che abilita la frequenza d’aggiornamento variabile (fino a 120 Hz o più a seconda degli eventuali sviluppi). Perché non è un prodotto in arrivo a breve, ma secondo Kuo Apple dovrebbe lanciarlo nel 2024 o perfino a inizio 2025, il che lascia notevoli margine su più aspetti.

Update on the rumored new 27" Apple display predictions: 1. It's slated for mass production in 2024 or early 2025, boasting all the features one would expect from a high-end monitor.

2. Utilizing mini-LED technology, and the most notable design change is to switch the material… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 11, 2023

Per il momento non è emerso altro, solo le parole di Ross Young che a differenza di Kuo, lasciavano intendere l’abbandono di questo progetto di un monitor mini-LED da parte di Apple. Difficile valutare quale delle due ipotesi sia più attendibile, ma in attesa di ulteriori notizie non ci resta che pazientare le prossime settimane per i nuovi prodotti che ha in serbo Apple, MacBook Air 15 e chissà che altro.

Potrebbero interessarti anche: Apple avrebbe in cantiere anche MacBook Air OLED e Recensione Apple MacBook Air M2: molto meglio di Air M1 ma a che prezzo