Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse alcune indiscrezioni relative ai progetti di Microsoft per Cloud PC (o Windows 365), servizio che dovrebbe presto sbarcare anche su Windows 11.

Cloud PC o Windows 365 è una versione di Windows che consente agli utenti di eseguire lo streaming del sistema operativo, delle app, dei dati, delle impostazioni e di tutto il resto sulla piattaforma cloud basata su Azure di Microsoft.

In sostanza, si tratta di una soluzione che consente di accedere a Windows da qualsiasi luogo ed è realizzata avendo come target l’utilizzo in aziende di piccole dimensioni.

Cloud PC sarà disponibile anche su Windows 11

Stando a quanto viene riportato da Windows Latest, l’integrazione con Cloud PC non dovrebbe rappresentare una funzionalità esclusiva di Windows 12, prossima versione del sistema operativo desktop di Microsoft ma in estate dovrebbe sbarcare in anteprima anche su Windows 11.

I primi segni dell’integrazione con il servizio cloud, infatti, hanno già iniziato a comparire nelle Impostazioni e nell’ultima build di Windows 11 è possibile connettersi a Cloud PC (Windows 365) direttamente dalle Impostazioni di Windows e passare da un’istanza all’altra (ossia locale e cloud) tramite la Task View.

Una volta che l’integrazione sarà effettivamente implementata, gli utenti potranno sfruttare il servizio Windows 365 e accedere direttamente al proprio sistema operativo Windows basato su cloud (per esempio, quando accendono il dispositivo, potranno avviare direttamente il servizio Cloud PC invece dell’OS locale).

E un’altra nuova funzionalità è proprio quella che porterà Windows 365 nell’interfaccia di Task View, gestendo così il servizio sul cloud come una comune scheda o applicazione di Windows.

Microsoft potrebbe avere deciso di rendere Cloud PC la più importante novità del prossimo grande aggiornamento di Windows 11, nome in codice 23H2, versione alla quale il team di sviluppatori del colosso di Redmond sta già lavorando e che dovrebbe essere rilasciata nel corso dell’autunno. Staremo a vedere.