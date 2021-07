Microsoft annuncia il servizio in abbonamento Windows 365

Alla conferenza dei partner Inspire, il gigante di Redmond ha annunciato Windows 365, un servizio a pagamento per utilizzare Windows tutto l’anno via cloud.

Si tratta di un prodotto riservato alle aziende che consentirà di eseguire lo streaming di Windows 10 o Windows 11 come fanno i giocatori con Xbox Cloud Gaming, ma per la produttività.

Il vantaggio di questa soluzione di Microsoft battezzata PC Cloud consiste nel fatto che offre la possibilità di eseguire la stessa installazione di Windows da qualsiasi dispositivo come fosse un desktop remoto su Microsoft Cloud, essendo basato su Azure Virtual Desktop.

Windows 11 in abbonamento via cloud con Windows 365

Windows 365 è un servizio per aziende di tutte le dimensioni in quanto è progettato per essere facile da configurare e quindi sostenibile anche per le piccole aziende che non possono permettersi un reparto IT.

Le aziende possono anche scegliere la dimensione della loro installazione di Windows 365, poiché i prezzi saranno applicati su base mensile per utente, il che rende il prodotto flessibile anche sotto questo aspetto.

Microsoft ha anche parlato di alcune aziende e organizzazioni che sono già entusiaste del servizio.

Windows 365 sarà disponibile il 2 agosto e inizialmente ci saranno due versioni: Windows 365 Business e Windows 365 Enterprise. Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili qui.

Potrebbe interessarti: Come installare Windows 11: download, guida e tutte le novità

Fonte