Da decenni la serie di videogiochi di calcio FIFA di Electronic Arts è un punto fermo per gli appassionati di questo sport, ma a partire da quest’anno i fan dovranno abituarsi a un cambiamento dal momento che EA sta rinominando il suo storico franchise di videogiochi di calcio.

Da quest’anno FIFA diventerà EA Sports FC

Electronic Arts ha annunciato il brand EA Sports FC, segnando il primo passo verso il nuovo franchise calcistico. Il marchio inaugura una nuova visione calcistica della società che punta a creare, innovare e far crescere nuove esperienze calcistiche, connettendo milioni di fan attraverso console, dispositivi mobili, prodotti online ed eSport.

EA Sports FC rappresenterà lo sport, l’innovazione e il cambiamento e continuerà a crescere insieme a partner che condividono l’obiettivo comune di un futuro del calcio incentrato sui tifosi.

Il nuovo brand debutterà in più di 100 partite nei più grandi campionati del mondo, tra cui Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, CONMEBOL e altri, con voci provenienti da tutto il mondo del calcio globale che si uniranno EA SPORTS per iniziare una nuova era per il gioco.

Nei prossimi giorni la nuova identità del marchio sarà visibile per la prima volta attraverso i partner di EA SPORTS.

