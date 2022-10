Il team di Electronic Arts (EA) ha annunciato il rilascio della nuova applicazione per PC Windows che consentirà agli utenti di accedere alla piattaforma di nuova generazione di questa popolare software house, che va così a prendere il posto di Origin.

Il team di EA ci ha tenuto a precisare che la decisione di sostituire Origin è stata presa in seguito alle tante lamentele pervenute proprio dagli utenti negli ultimi anni, promettendo allo stesso tempo che la nuova piattaforma sarà in grado di garantire “un’esperienza di gioco più veloce, affidabile e semplificata”, rivelandosi inoltre il miglior posto in cui provare i giochi, i servizi e i contenuti dell’azienda.

Electronic Arts dice addio a Origin e lancia EA App

Stando a quanto è stato reso noto dalla popolare software house, EA App è un client molto veloce e leggero e può contare su un design semplificato che dovrebbe essere in grado di consentire agli utenti di trovare facilmente i giochi e i contenuti che stanno cercando.

Tra le funzionalità più interessanti troviamo la possibilità di creare la propria lista di amici collegando l’account EA ad altre piattaforme gaming (come, ad esempio, PlayStation, Steam e Xbox): gli utenti avranno così un ID unico personalizzato che sarà facilmente riconoscibile e potranno scoprire a cosa giocano i loro amici anche su altri servizi.

Un’altra funzione interessante è quella in virtù della quale il download automatico dei giochi e degli aggiornamenti avviene in background, consentendo così agli utenti di non dover mettere in pausa il divertimento.

Gli utenti Origin a breve riceveranno un invito a trasferirsi e, da quel momento, tutti i loro giochi e contenuti saranno pronti nell’EA app, inclusi i salvataggi locali e cloud (con la possibilità di riprendere dal punto in cui si era arrivati).

Al momento EA app è disponibile solo per Windows (e può essere scaricata seguendo questo link) mentre gli utenti Mac dovranno continuare a usare Origin.