Il team di sviluppo di WhatsApp, mai domo nel lavorare a nuove migliorie per la piattaforma di messaggistica, ha rilasciato nelle scorse ore una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: si tratta della versione 23.7.0.72, diffusa tramite il programma TestFlight di Apple, che porta in dote la possibilità di conservare i messaggi effimeri nelle chat ed evitare che spariscano.

Le novità della versione 23.7.0.72 di WhatsApp Beta per iPhone

Come anticipato, il portale specializzato WABetaInfo ha scovato nella versione di cui sopra una comoda opzione che consente di abilitare la conservazione dei messaggi effimeri nelle conversazioni di gruppo; una funzione indubbiamente comoda nei casi in cui si volessero conservare uno o più messaggi contenenti informazioni importanti a cui fare riferimento in seguito.

Lato interfaccia, l’implementazione è semplice e intuitiva e consiste nell’aggiunta dell’opzione “Keep” nel menu a cascata che appare quando si effettua una pressione prolungata su un messaggio su WhatsApp per iPhone.

Una volta selezionato, un’icona a forma di segnalibro apparirà accanto al messaggio da conservare; seguendo la stessa procedura sarà possibile deselezionare un messaggio per scegliere di non mantenerlo.

Specifichiamo che qualora si scegliesse di deselezionare la conservazione di un messaggio la cui durata è scaduta, il suddetto scomparirà rendendone impossibile il recupero e, di conseguenza, la conservazione.

Nell’interfaccia dell’applicazione, apparirà, inoltre, una comoda sezione “Messaggi conservati” dove consultare i relativi messaggi in qualsiasi momento nonché gestirli scegliendone l’eventuale rimozione, direttamente dall’apposita sezione.

Attualmente tale funzione è accessibile per alcuni membri del programma TestFlight di Apple che eseguono l’ultima versione dell’app ma, come spesso accade per questi aggiornamenti minori, vi è la possibilità che possa apparire anche nelle precedenti versioni beta dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Peraltro, il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite TestFlight di Apple, è al completo da tempo, dunque, per poter godere di questa e delle future novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione, previsto per le prossime settimane.

Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link tramite il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

Potrebbe interessarti anche: I messaggi effimeri di WhatsApp per iPhone potranno sparire anche dopo un anno