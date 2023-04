Una nuova versione di WhatsApp per iPhone rivela che il team sta lavorando a una novità relativa ai messaggi effimeri che arriva direttamente dalla versione desktop della piattaforma.

L’ultima versione 23.7.0.71 di WhatsApp beta per iOS contiene 15 nuove opzioni per la durata dei messaggi effimeri che offrono un controllo più accurato sulla privacy.

Ecco le nuove opzioni per i messaggi effimeri di WhatsApp

Oltre alle opzioni 24 ore, 7 giorni e 90 giorni è stata aggiunta una voce che permette di scegliere tra un ventaglio più ampio di possibilità: 1 anno, 180 giorni, 60 giorni, 30 giorni, 21 giorni, 14 giorni, 6 giorni, 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni, 2 giorni , 12 ore, 6 ore, 3 ore e 1 ora. Ecco come si presenta attualmente la nuova funzionalità.

Al momento le nuove opzioni di durata dei messaggi effimeri sono accessibili per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS tramite il programma TestFlight e verranno distribuite a un numero più ampio di utenti nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

