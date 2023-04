L’iconico logo di Twitter è un simbolo ormai entrato nell’immaginario comune da anni, con il Blue Bird, o l’uccellino azzurro, istantaneamente riconoscibile per chiunque abbia mai usato la piattaforma. Nelle ultime ore si è verificato però un cambiamento che ha suscitato molta attenzione tra gli utenti del social network. L’icona è stata sostituita con un nuovo logo a tema Doge, il popolare meme su internet.

Il cambiamento è stato portato avanti dal CEO di Twitter, Elon Musk, che è noto per scuotere le cose sulla piattaforma dal momento in cui l’ha acquisita. Musk ha recentemente twittato un meme che vede Doge ai controlli della polizia che, mostrando la sua carta d’identità, afferma che si tratta di una foto vecchia. Ciò ha portato molti a speculare che Musk stesse pianificando di cambiare il logo della piattaforma in futuro.

Al momento il cambiamento è visibile soltanto utilizzando Twitter da web e non su app, e anche se l’immagine del Doge mantiene la sua funzione di portare alla homepage del sito, ha causato una grande agitazione tra gli utilizzatori.

L’hashtag #TwitterLogo è stato in tendenza per ore, con gli utenti che condividono i loro pensieri sul cambiamento: alcuni hanno lodato il nuovo logo, dicendo che aggiunge un elemento divertente al social, altri invece criticano il cambiamento dicendo che va a minare la professionalità della piattaforma.

Per chi non lo sapesse, il Doge è un famoso meme che circola sul web costituito dall’immagine di un cane di razza Shiba Inu. La base del meme è stata poi utilizzata per Dogecoin, la criptovaluta creata nel 2013 da Billy Markus e Jackson Palmer per prendersi gioco della speculazione che girava attorno al mondo delle criptovalute in quegli anni.

Il cambiamento del logo di Twitter con l’immagine meme ha portato il valore di Dogecoin a crescere significativamente nel corso delle ultime ore, passando dai 7 centesimi di euro a quasi 10 centesimi e in molti ci hanno visto una coincidenza non troppo fortuita vista la simpatia che Musk prova per questa criptovaluta.

Perché Elon Musk ha modificato il logo di Twitter

Quindi perché si è scelto di cambiare il logo del social blu? La ragione sembra essere puramente scherzosa e va a riferirsi ad una conversazione che Musk ha avuto mesi fa con un utente che gli suggeriva di acquistare Twitter e di cambiare il logo dell’uccellino con l’immagine del Doge.

Lo stesso Musk è andato a riprendere quella conversazione, ripostandola nel suo profilo e aggiungendo il messaggio “Come promesso”, segno che aveva preso in considerazione il suggerimento dell’utente prima che acquistasse Twitter qualche mese fa.

Molti però sono più propensi ad un’altra teoria che vede il cambiamento del logo con l’immagine del Doge come una mossa fatta appositamente per far crescere il valore di Dogecoin. Se il suo valore salisse abbastanza, Elon Musk potrebbe approfittarne per vendere la sua parte della criptovaluta, guadagnando una cifra enorme che potrebbe utilizzare per ripagare i prestiti che ha richiesto per acquistare Twitter, che nel frattempo vale meno della metà di quanto l’ha pagato.

Che si tratti di una geniale mossa di marketing o di uno scherzo bello e buono, è chiaro che Elon Musk non ha paura di scuotere le cose e l’ha già dimostrato con le miriadi di cambiamenti che la piattaforma ha visto nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla sottoscrizione a pagamento di Twitter Blue.