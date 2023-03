Nemmeno i prodotti di Apple sono esenti dai fisiologici cali di prezzo, nemmeno i prodotti più desiderati come il modello di punta dell’attuale famiglia di smartphone. In queste ore iPhone 14 Pro è sceso sotto i mille euro, è la prima volta che accade su un marketplace di un certo livello come eBay. È disponibile fra l’altro in due colorazioni, nonostante le quantità disponibili siano beninteso molto limitate.

La versione di iPhone 14 Pro interessata dallo sconto è la più economica, quella con a bordo 128 GB di memoria interna. Di listino ricordiamo che costa ben 1.339 euro, cifra ridotta di molto in occasione dell’offerta di eBay in questione, grazie alla quale è possibile pagarlo 999 euro.

È disponibile a questo prezzo in due colori, argento e nero siderale, entrambi proposti da un venditore affidabile di eBay che spedisce gratuitamente dall’Italia. Vi lasciamo a seguire i link per acquistare iPhone 14 Pro in offerta direttamente:

E visto che le scorte sono molto limitate, ecco qualche alternativa non altrettanto economica ma che potete considerare nel caso in cui finisca, tutti nuovi e spediti dall’Italia dai più importanti rivenditori del mercato:

