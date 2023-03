Tra i vantaggi dell’essere abbonati al servizio Amazon Prime c’è anche la possibilità di ottenere giochi per PC gratuiti ogni mese grazie all’iniziativa Prime Gaming.

Per il mese di aprile Amazon ha in serbo 15 titoli, tra i quali spicca lo sparatutto in soggettiva Wolfenstein: The New Order, tuttavia c’è anche il gioco di ruolo Icewind Dale: Enhanced Edition, nonché l’intramontabile sparatutto arcade Metal Slug 4.

Ecco i giochi Amazon Prime Gaming di aprile

I giochi gratuiti Prime Gaming per il mese di aprile verranno rilasciati a scaglioni come riportato a seguire.

6 aprile

Wolfenstein: The New Order (GOG)

Ninja Commando (Amazon Games)

Art of Fighting 3 (Amazon Games)

13 aprile

The Beast Inside (GOG)

Icewind Dale: Enhanced Edition (Amazon Games)

Crossed Swords (Amazon Games)

Ghost Pilots (Amazon Games)

20 aprile

Beholder 2 (Amazon Games)

Terraformers (Amazon Games)

Metal Slug 4 (Amazon Games)

Ninja Masters (Amazon Games)

27 aprile

Looking for Aliens (Legacy Games)

Grime (Amazon Games)

Sengoku (Amazon Games)

Magician Lord (Amazon Games)

I membri Amazon Prime possono anche richiedere contenuti di gioco per vari titoli popolari di King, Riot, Blizzard e altri publisher.

Abbonarsi ad Amazon Prime è semplice: basta cliccare qui per poter iniziare il periodo di prova gratuita di 30 giorni.

