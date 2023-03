L’E3 non si tiene in presenza dal 2019 a causa della pandemia, ma ora sembra che molti editori illustri non parteciperanno all’importante fiera dei videogiochi che dovrebbe iniziare il 13 giugno.

Microsoft , Nintendo e Ubisoft hanno già confermato che non saranno presenti al Los Angeles Convention Center, mentre Sony non ha confermato o smentito la sua partecipazione, tuttavia non partecipa all’E3 da prima della pandemia.

Secondo quanto riportato da IGN, anche Sega e Tencent avrebbero confermato che non parteciperanno all’E3 2023, inoltre altri editori avrebbero deciso di non esibirsi all’evento.

L’E3 2023 sarebbe a rischio per le troppe assenze

I proprietari dell’E3, l’ESA e i nuovi organizzatori di ReedPop devono ancora commentare queste pesanti assenze e a poco più di due mesi dall’inizio della kermesse gli organizzatori devono ancora confermare l’elenco degli espositori.

Secondo quanto riferito la pandemia avrebbe costretto gli editori a tagliare i budget per media ed eventi, virando su alternative più economiche.

Microsoft terrà ancora l’evento Xbox Games Showcase online l’11 giugno e Ubisoft terrà il proprio evento online il 12 giugno, mentre il Summer Games Fest che si terrà a Los Angeles verrà trasmesso in live streaming l’8 giugno.

IGN ha contattato alcuni importanti editori per chiedere se fossero in grado di confermare la partecipazione all’E3 di quest’anno e tra quelli che non hanno risposto in tempo per la pubblicazione figurano EA, Square Enix, Embracer Group, Activision Blizzard, Epic Games, Take-Two, Warner Bros. Games e Bandai Namco.

