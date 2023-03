Le SIM fisiche sono limitate, limitanti e anacronistiche e il loro percorso di superamento in favore — almeno per ora — delle più moderne eSIM potrebbe ricevere la spinta decisiva da Apple: il colosso di Cupertino, noto per la sua capacità di fare da trend-setter nel settore mobile, ha già mosso i primi passi lo scorso anno con la serie iPhone 14 e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto ad entrare nella fase successiva a partire dai già chiacchierati iPhone 15.

iPhone 15 senza SIM fisica in più Paesi: svolta eSIM di Apple (rumor)

Come i più appassionati tra di voi sicuramente ricorderanno, lo scorso anno Apple aveva compiuto una mossa chiaramente indicativa della volontà di sbarazzarsi in tempi rapidi delle SIM fisiche: negli Stati Uniti, gli iPhone 14 erano stati lanciati senza lo slot destinato ad ospitare quegli odiosi pezzetti di plastica, costringendo gli acquirenti a passare una buona volta alle eSIM.

Nonostante l’importanza chiaramente primaria del mercato statunitense nelle strategie di Apple — e non solo —, un cambiamento del genere, per assumere i contorni di una vera e propria svolta, necessita di essere completato. Per questo motivo, in quel di Cupertino starebbero già valutando di espandere il nuovo modello anche in Europa.

Secondo un report della testata francese iGeneration, infatti, ci sono delle buone possibilità che i futuri iPhone 15 e iPhone 15 Pro vengano commercializzati senza ingresso per la SIM fisica anche in Francia. La testata cita delle anonime fonti industriali e fa unicamente riferimento al mercato francese. Allo stato attuale, insomma, non è dato sapere se la strategia di Apple per gli iPhone toccherà anche altri Paesi del Vecchio Continente, anche se ciò appare comunque altamente probabile: da qualche anno a questa parte sono gli stessi operatori telefonici a promuovere il passaggio alle eSIM e i tempi potrebbero essere finalmente maturi.

Naturalmente, quanto riportato è una pura e semplice indiscrezione, pertanto è opportuno valutarla cum grano salis. In tutto questo, non bisogna poi dimenticare che le eSIM, pur con tutti i loro vantaggi rispetto alle SIM fisiche, rappresentano solo un passaggio intermedio: la forma più evoluta di questa integrazione risponde al nome di iSIM.

Potrebbe interessarti anche: Due mesi con iPhone 14 Pro Max (video)